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بدءا من الخميس: ارتفاع سعر لتر البنزين لأكثر من 7 شيكل

تاريخ النشر: 27/11/2022 - 19:56

بدءا من الخميس: ارتفاع سعر لتر البنزين لأكثر من 7 شيكل
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يرتفع سعر البنزين في البلاد بدءا من يوم الخميس المقبل، ليصبح سعر لتر بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية أكثر من 7 شكيل تقريبا، وسط توقعات بأن تتواصل موجة ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد.

ويأتي الارتفاع في أسعار البنزين إثر انتهاء مفاعيل القرار الذي كان قد اتخذه وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، مطلع الشهر الجاري، بخفض ضريبة المحروقات (البلو).

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الوقود، الذي يبلغ اليوم 6.46 شيكل لكل لتر بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية، بأكثر من نصف شيكل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") عن مسؤولين في وزارة المالية إن الوزارة لا تملك هامش في الموازنة يسمح لها بتمديد العمل بقرار خفض ضريبة المحروقات.

كما لفتت إلى أنه "لا يوجد تصريح قانوني يسمح بتمديد القرار كون الوزارة تعمل ضمن حكومة انتقالية" لتسيير الأعمال إلى حين تنصيب حكومة نتنياهو السادسة خلال الأسابيع المقبلة.

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#البنزين
#ارتفاع أسعار المحروقات
#سعر الوقود

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