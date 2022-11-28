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سعر البنزين سيرتفع مطلع الشهر المقبل.. لكن بأقل من المتوقع

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 20:06

سعر البنزين سيرتفع مطلع الشهر المقبل.. لكن بأقل من المتوقع
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ذكر تقرير، مساء اليوم، الإثنين، أن وزارة المالية تعتزم تمديد الخصم على ضريبة المحروقات لكن بقيمة أقل من تلك التي كانت فد أقرتها سابقا، الأمر الذي يعني أن سعر لتر البنزين سيرتفع بدءا من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن بقيمة أقل من تلك التي كانت متوقعة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن وزارة المالية تعمل على إقرار خصم لشهر إضافي على ضريبة المحروقات (البلو)، بقيمة 33 أغورة، علما بأن الخصم في الشهر الماضي كان قد بلغ شيكلا واحدا.

وفي ظل الانخفاض المتوقع في سعر لتر البنزين في الأيام المقبلة بقيمة 28 أغورة، فإن سعر لتر بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية سيصل إلى 6.85، علما بأنه كان من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 7 شيكل.

ومع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تنتهي مفاعيل القرار الذي كان قد اتخذه وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، مطلع الشهر الجاري، بخفض ضريبة المحروقات (البلو).

ويبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية اليوم 6.46 شيكل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، قد نقلت عن مسؤولين في وزارة المالية، أمس الأحد، إن الوزارة لا تملك هامش في الموازنة يسمح لها بتمديد العمل بقرار خفض ضريبة المحروقات.

ولفتت إلى أنه "لا يوجد تصريح قانوني يسمح بتمديد القرار كون الوزارة تعمل ضمن حكومة انتقالية" لتسيير الأعمال إلى حين تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة خلال الأسابيع المقبلة.

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#سعر البنزين
#سعر الوقوع
#ضريبة المحروقات

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