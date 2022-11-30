ابتداء من الليلة: ارتفاع سعر البنزين إلى 6.85 شيكل

يرتفع سعر ليتر البنزبن 95 أوكتان، منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة، بـ39 أغورة ليصبح 6.85 شيكل في الخدمة الذاتية، بينما سيكون سعر الليتر بالخدمة الكاملة 7.06 شيكل، وفق ما أعلنت مديرية الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية.

ويأتي السعر الجديد للبنزين في أعقاب إلغاء تخفيض شيكل في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، فيما وقع وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، على أمر جديد يقضي بخفض ضريبة البلو بـ33 أغورة، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.

وستشكل ضريبة البلو 2.99 شيكل من سعر ليتر البنزين، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بشيكل واحد. وكانت مبلغ ضريبة البلو 2.42 شيكل على ليتر البنزين، في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وضريبة القيمة المضافة 94 أغورة.

ويتوقع أن يؤدي رفع سعر البنزين بـ0.10% من مؤشر غلاء المعيشة للمستهلك، وإضافة النسبة نفسها لمؤشر غلاء المعيشة السنوي، للعام الحالي، بعد أن رفع غلاء أسعار الطاقة غلاء المعيشة بـ1%.

إلا أن ارتفاع أسعار البنزين يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، لأنها تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في المصانع.

ويشار إلى أن المرسوم الذي وقعه ليبرمان، يخفض ضريبة البلو على السولار بنصف شيكل حتى نهاية الشهر المقبل، ويبقى هذا المرسوم ساريا إلى حين تعيين وزير مالية جديد.