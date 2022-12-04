الاحتلال يهدم معبر المنطار ويبني "عائقا بريا" مكانه

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، عملية يطلق عليه تسمية "كارني عوز"، لإخلاء معبر المنطار (كارني) بين إسرائيل وقطاع غزة، وهدمه وإقامة "عائق بري" مكانه.

يشار إلى أن معبر المنطار بدأ بالعمل في العام 1994، كمعبر لنقل البضائع من وإلى القطاع، وخروج العمال الفلسطينيين.

وتم إغلاق المعبر في العام 2011، وبقي مهجورا منذئذ. وبإغلاق المعبر وهدمه نهائيا، يبقى معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع المعبر الوحيد لنقل البضائع، ومعبر بيت حانون (إيرز) في شمال القطاع المعبر الوحيد لخروج ودخول المواطنين والعمال الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "عملية ’كارني عوز’ ستستمر لعدة أسابيع، ستجري خلالها أعمال في منطقة العائق، نقودها مديرية الحدود والتماس في وزارة الأمن بالتعاون مع فرقة غزة العسكرية".

وادعى جيش الاحتلال في البيان أن "هذه العملية غايتها تحسين الدفاع في هذه المنطقة، وهي جزء من تحسين الدفاع في منطقة الحدود كلها مع قطاع غزة".