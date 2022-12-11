مناورات للجيش الإسرائيلي على جبهتي غزة ولبنان

بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مناورة عسكرية على جبهة قطاع غزة، بينما أطلق، مساء السبت، مناورة بعنوان "شتاء ساخن"، على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المناورة على جبهة غزة خاصة بـ"فرقة غزة"، وسيسمع خلالها أصوات انفجارات، حيث يلاحظ تحركات لقوات الجيش والعربات العسكرية على حدود القطاع.

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي بأن المناورة على جبهة غزة التي ستستمر حتى ساعات المساء، وخطط لها مسبقا، وذلك لرفع الكفاءة والجهوزية لدى قوات الجيش.

وعلى الجبهة الشمالية، بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مناورة مفاجئة ستستمر حتى يوم الثلاثاء، على الجبهة مع لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان إن المناورة تحمل اسم "شتاء ساخن"، وتهدف لتعزيز جاهزية قواته على الجبهة الشمالية.

إضافة للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، لافتا إلى أن وحدات من النظام اللوجستي وقسم التكنولوجيا والمعلومات والاستخبارات تشارك فيها، حسب ما ورد في بيانه.

وأوضح المتحدث العسكري أن 8 آلاف جندي نظامي، و5 آلاف جندي احتياط تم استدعاؤهم للمشاركة في المناورة.

وخلال المناورة ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة، وفي المجال اللوجستي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التعاون مع وحدات القوات البرية.

وتشرف على المناورة هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية، حيث سيتم تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان.

ويجري الجيش الإسرائيلي مناورات وتدريبات عسكرية بين الحين والأخرى، لتعزيز جهوزية قواته لأي مواجهة أو حرب متعددة الجبهات.