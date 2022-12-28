عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

عشية تنصيب حكومة نتنياهو: أغلبية ترى أن الديمقراطية في خطر

تاريخ النشر: 28/12/2022 - 09:29

عشية تنصيب حكومة نتنياهو: أغلبية ترى أن الديمقراطية في خطر
نتنياهو وحليفه سموتريتش لدى افتتاح دورة الكنيست، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

رأى 60% من الجمهور في إسرائيل أن الديمقراطية موجودة في خطر، وترتفع هذه النسبة إلى 69% بين اليهود العلمانيين، وتنخفض إلى 34% بين اليهود المتدينين. إلا أن نسبة المواطنين العرب الذين يرون أن الديمقراطية في خطر أعلى بشكل ملحوظ، وبلغت 76% بينما كانت هذه النسبة بين مجمل اليهود 56%.

جاء ذلك في استطلاع نشرته اليوم، الأربعاء، جمعية "ييسود" التي تنشط من أجل إرساء المكانة القانونية للحقوق الأساسية في إسرائيل. ويأتي هذا الاستطلاع على خلفية تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يتوقع أن تغير شكل النظام في إسرائيل وتنتهك حقوق الإنسان وتمارس التمييز العنصري ضد المواطنين العرب وفئات واسعة في الجمهور اليهودي أيضا. ومن المقرر أن يجري تنصيب الحكومة في الكنيست غدا، الخميس.

واعتبر 37% من الرجال المشاركين في الاستطلاع و20% من النساء أن الأغلبية تقرر في كل شيء في النظام الديمقراطي، ورفضوا إمكانية ألا تخضع قرارات متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان بين "الأقليات" لقرار الأغلبية. وأجاب 41% من المتدينين اليهود و23% من العلمانيين اليهود أن الأغلبية هي التي تقرر، حتى لو شكل ذلك خطرا على حقوق "الأقليات".

وأيدت نسبة كبيرة جدا من الجمهور، بلغت 94%، مقولة أن "ثمة أهمية لأن تبقى دولة إسرائيل ديمقراطية". وأيد ذلك 91% من المتدينين اليهود أيضا.

وفيما يتعلق بجهاز القضاء الذي يسعى ائتلاف نتنياهو إلى تقويضه، قال 74% من المتدينين اليهود و26% من العلمانيين إنه لا ينبغي أن تكون لدى المحكمة صلاحية إلغاء قوانين يسنها الكنيست.

في المقابل، قال 45% من الكبار سنا و34% من الشبان إنه يجب أن تكون لدى المحكمة صلاحية إلغاء قانون سنه الكنيست. وأيد ذلك 12% فقط من المتدينين اليهود. وأيد 84% من العلمانيين استقلالية المحاكم، مقابل 46% من المتدينين اليهود.

وفيما أيد 94% من الجمهور في إسرائيل أهمية تدريس الديمقراطية وبنية الحكم في إسرائيل في المدارس، إلا أن 75% يعتقدون أن جهاز التعليم لا يمنح الطلاب أدوات لفهم ما هي الديمقراطية وما هي المواطنة.

وأظهر الاستطلاع تدني ثقة الطلاب بجهاز التعليم وبشكل تدريس الديمقراطية والمدنيات. وأشار 53% منهم إلى أنهم يعتقدون أن جهاز التعليم لا يمنحهم أدوات كافية من أجل تعلم هذه المواضيع، وقال 20% من أبناء الشبيبة أن جهاز التعليم لا يمنحهم بتاتا أدوات كهذه.

وأجرى الاستطلاع شركة "غيئوكرتوغرافيا"، وشمل 621 شخصا بالغا و202 مستطلعا في سن 16 -18 عاما.

بودكاست عرب 48

#ائتلاف نتنياهو
#ديمقراطية
#حقوق إنسان
#جهاز القضاء
#جهاز التعليم
#الكنيست
#المواطنون العرب
#استطلاع

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الليكود والصهيونية الدينية يتفقان على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل
الليكود والصهيونية الدينية يتفقان على توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل

2022-12-28

خلال 2022: مقتل 29 إسرائيليا وإصابة 128 آخرين بهجمات فلسطينية
خلال 2022: مقتل 29 إسرائيليا وإصابة 128 آخرين بهجمات فلسطينية

2022-12-28

التعيينات الوزارية المتوقعة... كيف ستبدو حكومة نتنياهو السادسة؟
التعيينات الوزارية المتوقعة... كيف ستبدو حكومة نتنياهو السادسة؟

2022-12-27

الأكثر قراءة

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

2022-12-27
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-12-27
اعتقال مشتبه بتنفيذ عملية التفجير في القدس

اعتقال مشتبه بتنفيذ عملية التفجير في القدس

2022-12-27
مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان

مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان

2022-12-27
سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو:

سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو: "تسييس فظ للجيش"

2022-12-27