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عدد سكان إسرائيل 9.656 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2022

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 14:03

عدد سكان إسرائيل 9.656 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2022
تل أبيب (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ارتفع عدد السكان في إسرائيل بحلول نهاية العام الحالي إلى 9.656 مليون نسمة، بينهم 7.106 مليون يهودي ويشكلون 73.6% من السكان، و2.037 عربي ويشكلون 21.1%، لكن بينهم أكثر من 400 ألف فلسطيني في القدس المحتلة، و513 ألفا "آخرين" وهم الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" وليسوا يهودا، ويشكلون 5.3% من السكان، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الخميس.

وازداد عدد السكان خلال العام الحالي بنسبة 2.2%، وهذه زيادة أعلى من العام الماضي التي كانت 1.8%. ونجمت هذا الارتفاع بسبب تزايد عدد المهاجرين في العام الحالي. و62% من هذه الزيادة نابعة من التزايد الطبيعي، و38% نتيجة لميزان الهجرة الدولية.

ووُلد العام الحالي قرابة 172 الف طفل، 74.8% ولدوا لأمهات يهوديات و23.8% ولدوا لأمهات عربيات.

وهاجر إلى إسرائيل هذه السنة 73 ألفا، قرابة 80% منهم هاجروا من روسيا وأوكرانيا. وهاجر إلى إسرائيل نحو 25 ألفا في العام الماضي.

وتوفي في إسرائيل نحو 52 ألف مواطن في العام الحالي، وتواجد نحو 4 آلاف خارج البلاد لمدة تزيد عن سنة.

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#إسرائيل
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