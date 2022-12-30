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إسرائيل تقيد دخول الوافدين من الصين بفحص كورونا سلبي

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 18:28

إسرائيل تقيد دخول الوافدين من الصين بفحص كورونا سلبي
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، بأن الوافدين من الصين سيترتب عليهم إظهار فحص كورونا سلبي قبل دخولهم البلاد، في ظل الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بالفيروس في الصين.

وجاء قرار الصحة الإسرائيلية عقب اجتماع لوزيرها، أرييه درعي، الذي تولى منصبه مساء، الخميس، مع كبار مسؤولي الصحة العامة لتقييم تأثير الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وتقرر خلال الاجتماع "إصدار توصيات لشركات الطيران الأجنبية بقبول مواطنين أجانب على متن الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل فقط في حالة كان فحصهم (سلبيا) لكورونا"، بحسب بيان لمكتب درعي.

كما طلب الوزير من مصالح الوزارة إنشاء مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين، وأوصى المواطنين "بتجنّب" السفر إلى هذا البلد.

وتشهد الصين موجة انتشار غير مسبوقة للفيروس منذ تخلّيها المفاجئ في بداية الشهر عن سياسة "صفر كوفيد".

رغم ذلك، أعلنت بكين إنهاء إلزامية الحجر الصحي للوافدين إليها اعتبارًا من 8 كانون الثاني/يناير والسماح تدريجيا للصينيين بالسفر إلى الخارج، الأمر الذي يقلق العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل قد اجتهدت في التطعيم ضد كورونا، وقد فرضت على المسافرين الأجانب إجراء فحوص قبل أن ترفع جميع القيود تقريبًا في مطلع عام 2022.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسبانيا فرض إجراء فحوص في مطاراتها على الوافدين من الصين.

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#إسرائيل
#فيروس كورونا
#الصين

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