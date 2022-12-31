أوكرانيا تغيبت عن الجلسة: نتنياهو طلب من زيلينسكي معارضة التصويت حول شرعية الاحتلال

هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، وحثه على معارضة تصويت بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت ليل الجمعة – السبت حول شرعية الاحتلال وإحالة مشروع القرار الفلسطيني لإصدار فتوى بهذا الخصوص من محكمة العدل الدولية.

ووفقا لما جاء في موقع "واللا" الإلكتروني نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، فإن زيلينسكي لم يرد على طلب نتنياهو، في المقابل تغيب سفير بلاده عن التصويت.

وحسب مصدر بالحكومة الأوكرانية، فإن زيلينسكي طلب خلال محادثته مع نتنياهو تزويد بلاده بأسلحة دفاعية، مقابل تغيير تصويت بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الأخير رفض الالتزام وحتى الرد على طلب زيلينسكي باعتبار أن جلسة التصويت قد اقتربت فيما أبدى استعداده للحديث حول هذا الجانب في المستقبل.

وأضاف المصدر نفسه، أن زيلينسكي لم يرق له رد نتنياهو، وبناء عليه رفض الالتزام بمعارضة التصويت أو الامتناع ضد مشروع القرار الفلسطيني.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن الطرفين ناقشا استمرار التعاون خصوصًا على المستوى الأمني بين البلدين، كما بحثا إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على حسابه في "تويتر" حول محادثته مع نتنياهو "ناقشنا التعاون الثنائي بين الدول بما في ذلك المجال الأمني والمحافل الدولية"، مبينا "كما تطرقنا أيضًا إلى تنفيذ خطة السلام الأوكرانية".

وورد عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن "نتنياهو تحدث مع زيلينسكي، بعدما صوتت أوكرانيا من قبل لصالح القرار ضد إسرائيل، وفي هذه المرة تغيبت عن التصويت".

إلى ذلك، لم يتم التطرق إلى ما دار بين نتنياهو وزيلنيسكي في المحادثة بينهما على المستوى السياسي؛ حسب ما جاء في البيان نفسه.

ومما يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.