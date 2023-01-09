انطلقت اليوم، الإثنين، سلسلة اجتماعات في إطار ما يسمى بـ"منتدى النقب"، تستمر لمدة يومين، بمشاركة مسؤولين من مصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين والولايات المتحدة، تمهيدا لعقد قمة لوزراء خارجية هذه الدول في المغرب، خلال الأشهر المقبلة.

ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها على "تويتر" أنه "انطلق الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبو ظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة"، مرفقة بصور للمسؤولين المشاركين.

ويأتي الاجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استمرارا للقاء الذي عقده وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في آذار/ مارس المارضي، في كيبوتس سديه بوكير في النقب، بمبادرة رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يائير لبيد.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في بيان، أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات في العاصمة الإماراتية "التحضير للقاء وزراء خارجية ‘دول قمة النقب‘، التي من المتوقع أن تعقد في الأشهر المقبلة في المغرب".

ويرأس وفد إسرائيل في اللجنة التوجيهية مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز. ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والأمن والاستخبارات والسياحة والطاقة والتعليم والاقتصاد وسلطة المياه ومجلس الأمن القومي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

واجتماع اللجنة التوجيهية في أبو ظبي هو الثالث من نوعه، وعقد في الماضي اجتماعان، أحدهما في البحرين في حزيران/ يونيو 2022 والثاني على شكل اجتماع افتراضي في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بحسب ما جاء في بيان الخارجية الإسرائيلية.

انطلق الاجتماع الأول لمجموعات عمل #منتدى_النقب في أبوظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة



pic.twitter.com/KLXxFtXaIT — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) January 9, 2023

وفي تصريحات صدرت عنه بعد توليه منصبه الجديد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه سيشارك في اللقاء الذي سيعقد في المغرب، مشيرا إلى أنه قد يعقد في آذار/ مارس 2023.

وسيشارك في اجتماع الوزراء الذي من المقرر عقده في المغرب، إلى جانب كوهين، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية المغرب والإمارات والبحرين ومصر.

وانبثق "منتدى النقب" الدوري، الذي من المقرر أن يجتمع سنويا، بعد ما عُرف بـ"قمة النقب"، بهدف "تعزيز التعاون" في ستة قطاعات بما فيها الصحة والأمن الإقليمي والتعليم والسياحة والطاقة بين الدول المشاركة.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن مجموعات العمل "ستقدم لائحة بالمشاريع في القطاعات الست المكلفة بها، ليتم تقديمها في ‘منتدى النقب‘ لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن تأسيس "منتدى النقب" يأتي في إطار "عملية تنفيذ اتفاقيات أبراهام، بهدف تقديم مشاريع ملموسة في مجالات التعاون المطروحة".

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني، أمس، الأحد، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية دعوة دولة أفريقية مسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى اجتماع وزراء الخارجية في المغرب.