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تراجع الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بنسبة 42% في 2022

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 23:09

تراجع الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بنسبة 42% في 2022
دورة لتعليم الهايتك في الخضيرة (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تراجعت الاستثمارات في قطاع التقنية العالية (الهايتك) الإسرائيلي، إلى النصف تقريبا (42%) عام 2022، مقارنة بالعام 2021، بحسب ما كشف تقرير صدر عن منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" (SNC) وآخر صدر عن الذراع المصرفية للقطاع الهايتك في لبنك لئومي (Leumi Tech)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير منظمة "ستارت أب نيشن سنترال"، التي تتابع صناعة الهايتط في إسرائيل، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 27 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 15.5 مليار دولار العام الماضي.

وعانت شركات الأمن السيبراني، الأكثر تضررا من انخفاض التمويل بأكثر من 60% بين عامي 2021 و 2022، حسبما قالت المنظمة. وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى الانكماش الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى إن هذا الاتجاه لا يقتصر على إسرائيل. وأظهر التقرير أن القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا في الاستثمار بلغ نحو 42%.

وأفادت المنظمة بأن الانخفاض حدث في النصف الأخير من عام 2022، نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن مشاكل سلسلة التوريد وغيرها من القضايا المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أشارت إلى أنه على الرغم من ذلك يعتبر عام 2022 هو ثاني أفضل عام من حيث زيادة رأس المال في قطاع الهايتك الإسرائيلي.

وفي التقرير الصادر عن مركز أبحاث IVC والذراع المصرفية للقطاع الهايتك في لبنك لئومي، جاء أن حجم استثمارات في قطاع الهايتك في إسرائيل انخفض في عام 2022 بنسبة 42% مقارنة بعام 2021، وبلغ 14.95 مليار دولار. وأفاد بأن العام 2022 شهد 663 جولة تمويل استثمارية، في ثاني أكبر حجم من الاستثمارات منذ عام 2015، وهو مشابه في نطاقه للأعوام 2018-2019.

وأفادت التقرير بأنه خلال العام 2022 تم إجراء 120 صفقة جديدة (Exit planning) في قطاع الهايك، فيما بلغت صفقات الاندماج والاستحواذ في 2022 101 صفقة، بقيمة 12.7 مليار دولار. وقالت إنه تم تأسيس 709 شركة في العام الماضي، منها 23 شركة يونيكورن (شركات متداولة بقيمة تتجاوز المليار دولار).

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"بنظرة إلى الأمام، فإن أزمة كورونا أدت إلى تأقلم سريع لدى العاملين في الهايتك مع العمل عن بعد، وتكمن في ذلك قدرة لإتاحة عمل نوعي في الهايتك في المناطق الواقعة خارج وسط البلاد، التي يسكنها معظم السكن العرب"

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية لـ"Leumi Tech"، أربيل سيدارس، قولها إن ""لكي يتحرك قطاع الهايتك الإسرائيلي من جديد، علينا تغيير الاتجاه. تظهر البيانات أن عدد المشتريات في عام 2022 هو الأدنى منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، نشهد انخفاضًا حادًا في المبلغ المستثمر في جولات A".

وأضافت أنه "في النصف الثاني من عام 2023 سيكون هناك نشاط قوي لعمليات الاندماج والاستحواذ من قبل شركات الهايتك التي بلغت مراحل متقدمة وصناديق الأسهم الخاصة. وهي بحاجة إلى النظر بحذر إلى مستقبلها واتخاذ قرارات إستراتيجية مسؤولة في الوقت المناسب".

وفي رسالة بعثوا بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، خلال الأسابيع الأخيرة، حذر أكثر من 400 من المديرين التنفيذيين والعاملين في قطاع الهايتك، من أن مقترحات ائتلافه المتطرف يمكن أن تضر بالقطاع وتثبط الاستثمار الأجنبي.

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#الهايتك الإسرائيلي
#انخفاض الاستثثمارات الأجنبية

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