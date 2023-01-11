الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدم المباني الفلسطينية

طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه في الضفة الغربية المحتلة، وقامت سلطات الاحتلال بهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، إنه طلب من إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي دمرتها في الضفة الغربية المحتلة، والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ورد موقف المفوض الأوربي، في صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، حيث كشف عن موقفه خلال رده على رسالة مشتركة بعث بها 24 عضوا في البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية بشأن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا، والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وأوضح أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى تجاهل السلطات الإسرائيلية مسبقا للرسائل والمناشدات التي وجهت لها عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث رفضت إسرائيل تحمل المسؤولية عن تبعات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.

ورد المفوض الأوروبي ليناريتش على رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول إنه في عدة مرات طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول والمباني والممتلكات الفلسطينية التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي دمرتها أو فككتها وصادرتها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متعددة من قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية، حتى يتم إلزام إسرائيل دفع تعويضات عن هدم المباني الفلسطينية التي أقيمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المفوض الأوروبي أن ممثلي الاتحاد كثيرا ما يزورون المنطقة للتحذير من هدم المباني، وأن المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون.

ولفت إلى أن قائمة الخطوات الممكنة لضمان تعويض إسرائيل عن التمويل الأوروبي لم تطرح للنقاش بعد، وأنه ينبغي على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي ستستخدم لضمان دفع التعويضات.