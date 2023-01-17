التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

تعيش 522 ألف عائلة في إسرائيل في حالة انعدام أمن غذائي، بينها 265 ألف عائلة تعيش في حالة انعدم أمن غذائي شديد، وتضم 976 ألف نسمة بينهم 665 ألف قاصر، وفقا لتقرير وضع الأمن الغذائي في إسرائيل الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني اليوم، الثلاثاء.

وأشار التأمين الوطني إلى أن الاستطلاع الذي تضمنه التقرير أجري في النصف الأول من العام 2021، وقبل وقف مخصصات البطالة التي تم منحها لمعظم العاطلين عن العمل والعاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب إثر جائحة كورونا في العام 2020. وجاء في التقرير أن "المعطيات تدل على أنه في 2021، العام الذي استمرت فيه أزمة كورونا الصحية والاقتصادية التي بدأت في آذار/مارس 2020، ارتفع مستوى الأمن الغذائي لدى السكان".

ويتبين من التقرير أن مستوى الأمن الغذائي في المجتمع العربي ارتفع من 56.8% في العام 2016 إلى 57.6% في العام 2021، ما يعني أن 42.4% من العائلات العربية تعيش في ظل انعدام أمن غذائي، وهذه نسبة مرتفعة أكثر بثلاث مرات من النسبة العامة. في المقابل، فإن 11% تقريبا من اليهود يعيشون بانعدام أمن غذائي.

وأضاف التقرير أن "قرابة 16% من العائلات ونحو 21% من القاصرين يعيشون بانعدام أمن غذائي متواصل ويتركزون بالأساس بين السكان في مناطق القدس والشمال والجنوب. كما أن انعدام الأمن الغذائي يتركز بالأساس في المجتمع العربي وبين الذين يتلقون مخصصات المعيشة، مثل مخصصات ضمان الدخل ومخصصات الإعاقة".

وقال رئيس المجلس الوطني للأمن الغذائي، بروفيسور روني ستيريار، إنه "يوجد تحسن، لكنه ضئيل للغاية. فلا يزال هناك نصف مليون عائلة يعيشون بانعدام أمن غذائي، ونصفهم بإعدام أمن غذائي شديد. وعندما أتحدث عن انعدام أمن غذائي شديد فإن هذا يعني عدم تناول وجبات، وأن 320 ألف قاصر يصلون إلى المدرسة وهم جائعون".

وقالت القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني، يارونا شالوم، إن "تقرير انعدام الأمن الغذائي يتلاءم مع تقرير الفقر. ونرى أن عائلات فقيرة لم تنجح في ’وضع طعام على الطاولة’ في الماضي، يبقي وضعها عادة كما هو، وهذا وضع غير معقول في دولة متطورة ونحن نرى بالتقرير كأداة سياسية لدفع تشريعات، حول رفع المخصصات وكذلك حول تسهيل معايير الحصول على مخصصات معيشة".