شاس: "القضاة يطلقون النار على رؤوسهم إذا ألغوا تعيين درعي"

هدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، اليوم الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا بشأن قرارهم المرتقب بتعيين رئيس الحزب، أرييه درعي، وزيرا. وقال بتسلئيل إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".

وأضاف بتسلئيل أنه "لا أعتقد أن هذا تهديد، ولا شك لدي أن هذا موجود على الطاولة أيضا". وتابع أن القضاة "يعرفون الحساسية الحاصلة الآن، ويدركون رأي الجمهور. وهم يرون الأمور التي تجري في الشوارع في الأسابيع الأخيرة إثر هذا الوضع".

ويأتي تهديد بتسلئيل في أعقاب تعليمات وجهها درعي مباشرة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بتكثيف تصريحاتهم ضد احتمال إلغاء المحكمة العليا لتعيينه.

وادعى درعي خلال اجتماع كتلة شاس في الكنيست، أمس، أن "على الجمهور أن يدرك أنهم (القضاة) يستهدفون الناخبين وليس أنا. والجمهور انتخبني أنا وليس قضاة العليا".

وكانت المحكمة العليا قد نظرت بهية موسعة من 11 قاضيا، قبل أسبوعين، في التماسات ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين درعي وزيرا للداخلية وللصحة، وضد تعديل قانون أساس: الحكومة بحيث يكون بالإمكان تعيين درعي، الذي أدين بتهم جنائية، بداية العام الماضي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. ووصفت الالتماسات تعيين درعي بأنه غير معقول.

وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ردا على الالتماسات إلى المحكمة، جاء فيها أن وصمة عار التصقت بدرعي حتى لو حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ورفضت تمثيل الحكومة في المحكمة، لكنها قالت إن بإمكان نتنياهو الاستعانة بمحام خاص.

وجرت هذه التطورات في ظل دفع نتنياهو خطة إضعاف جهاز القضاء بقيادة وزير القضاء، ياريف ليفين، والتي تستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وسط احتجاجات ضد الخطة.