عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

شاس: "القضاة يطلقون النار على رؤوسهم إذا ألغوا تعيين درعي"

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 16:18

شاس: "القضاة يطلقون النار على رؤوسهم إذا ألغوا تعيين درعي"
درعي خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

هدد عضو الكنيست من حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، اليوم الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا بشأن قرارهم المرتقب بتعيين رئيس الحزب، أرييه درعي، وزيرا. وقال بتسلئيل إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم. بهذا المستوى".

وأضاف بتسلئيل أنه "لا أعتقد أن هذا تهديد، ولا شك لدي أن هذا موجود على الطاولة أيضا". وتابع أن القضاة "يعرفون الحساسية الحاصلة الآن، ويدركون رأي الجمهور. وهم يرون الأمور التي تجري في الشوارع في الأسابيع الأخيرة إثر هذا الوضع".

ويأتي تهديد بتسلئيل في أعقاب تعليمات وجهها درعي مباشرة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بتكثيف تصريحاتهم ضد احتمال إلغاء المحكمة العليا لتعيينه.

وادعى درعي خلال اجتماع كتلة شاس في الكنيست، أمس، أن "على الجمهور أن يدرك أنهم (القضاة) يستهدفون الناخبين وليس أنا. والجمهور انتخبني أنا وليس قضاة العليا".

وكانت المحكمة العليا قد نظرت بهية موسعة من 11 قاضيا، قبل أسبوعين، في التماسات ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين درعي وزيرا للداخلية وللصحة، وضد تعديل قانون أساس: الحكومة بحيث يكون بالإمكان تعيين درعي، الذي أدين بتهم جنائية، بداية العام الماضي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. ووصفت الالتماسات تعيين درعي بأنه غير معقول.

وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ردا على الالتماسات إلى المحكمة، جاء فيها أن وصمة عار التصقت بدرعي حتى لو حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ورفضت تمثيل الحكومة في المحكمة، لكنها قالت إن بإمكان نتنياهو الاستعانة بمحام خاص.

وجرت هذه التطورات في ظل دفع نتنياهو خطة إضعاف جهاز القضاء بقيادة وزير القضاء، ياريف ليفين، والتي تستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وسط احتجاجات ضد الخطة.

بودكاست عرب 48

#المحكمة العليا الإسرائيلية
#أرييه درعي
#حكومة نتنياهو

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المعارضة الإسرائيلية تطالب رئيس الهستدروت بالانضمام للاحتجاجات ضد الحكومة
المعارضة الإسرائيلية تطالب رئيس الهستدروت بالانضمام للاحتجاجات ضد الحكومة

2023-01-17

وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل
وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

2023-01-17

غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"
غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"

2023-01-17

الأكثر قراءة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

إسرائيل عن فيديو القسام: خدعة تؤخر فرص التوصل إلى صفقة

2023-01-16
بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

بمشاركة شركتين إسرائيلية ومالطية: مخطط بناء للبطريركية الأرثوذكسية في القدس

2023-01-16
كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

2023-01-16
كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي:

كوخافي يرحّل قضايا عسكرية إلى هليفي: "العهد الذهبي الأمني" انتهى؟

2023-01-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-16