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غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 12:03

غالانت لقائد "سنتكوم": إيران تهديد عالمي وينبغي العمل ضدها بأبعاد مختلفة"
غالانت وقائد "سنتكوم" اليوم (وزارة الأمن)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الثلاثاء، إن إيران تشكل "تهديدا عالميا، وينبغي العمل بحزم ضدها ومن خلال تنفيذ عمليات بالأبعاد المختلفة".

وأضاف بيان صادر عن وزارة الأمن أن غالانت وكوريلا اتفقا على تعزيز وتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، التي تضم دولا في نطاق مسؤولية "سنتكوم"، بادعاء أن ذلك سيحسن الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعُقد اللقاء في مكتب وزير الأمن في تل أبيب، وحضره السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، والملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن، هيداي زيلبرمان، وقائد الشعبة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، طال كالمان.

وجاء في البيان أن غالانت "عبر عن التزامه بالعلاقات المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وشدد على الحاجة إلى الاستمرار في تعميق التعاون بين الجيشين والتعاون الأمني والتكنولوجي بين جهازي الأمن في الدولتين". واتفق غالانت وكوريلا على اتصالات متواصلة.

ويصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، غدا الأربعاء، إلى إسرائيل للاجتماع بالمسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، وبحث "التهديدات المشتركة"، بما في ذلك ملف إيران ومشروعها النووي، وهي أول زيارة لمسؤول أميركي رسمي إلى إسرائيل منذ تنصيب حكومة نتنياهو السادسة.

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#إسرائيل
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#"سنتكوم"
#يوآف غالانت
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#"اتفاقيات أبراهام"

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