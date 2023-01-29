بن غفير يطالب بحظر التجول في شعفاط وسموتريتش يدعو لتطويق الأحياء المقدسية

كشفت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأحد، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طالبا باتخاذ خطوات تصعيدية متطرفة ضد المقدسيين، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمني (الكابينيت)، والتي شهدت مناقشات مشحونة بين وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، فإن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في شعفاط، فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في بلدة الطور المقدسية، كما طالب بإصدار أوامر لأجهزة أمن الاحتلال باقتحام جميع منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "منزلا تلو الآخر" للتحقق من عدم وجود "أسلحة غير قانونية".

من جانبه، طالب سموتريتش بفرض طوق أمني على الأحياء والبلدات المقدسية، بحسب ما نقلت "كان 11" عن مصادر مطلعة على مداولات "الكابينيت"، وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "عارضت" العقاب الجماعي للفلسطينيين في القدس، فيما حذّر رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، من أن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد أوسع".

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المسؤولين الأمنيين شددوا خلال اجتماع الكابينيت أن "أنه في الحالة الأخيرة التي اتخذت فيها إسرائيل إجراءات عقابية ضد مخيم شعفاط للاجئين، أدى ذلك إلى زيادة العمليات" ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول رفيع شارك في اجتماع الكابينيت، قوله إن ""إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة للكابينيت وليس في لجنة في الكنيست"، ذكرت أن المسؤولين الأمنيين اعتبروا أن مقترحات بن غفير "متطرفة" ومن شأنها أن توسيع دائرة التصعيد وتؤدي إلى زيادة العمليات الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة.

وكشفت "كان 11" عن مشادة حادة بين بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، حيث قال بن غفير مخاطبا الأخيرة إنه "أنت لا تعيش في البلد الذي أعيش فيه. لقد قمت بتخريب عملنا، استلمت المواد الإغلاق (في إشارة قرار الحكومة بشأن غلق منزل الشهيد خيري علقم في بلدة الطور تمهيدا لهدمه) في الساعة الثامنة صباحًا (السبت)"، متهما إياها بالممطالة في إجراءات المصادقة على القرار.

وأجابت المستشارة القضائية للحكومة بالقول إنها لم تتسلم المواد إلا في المساء، ليرد عليها وزير القضاء، ياريف ليفين، بالقول: "من الواضح أنه لا يوجد بُعد زمني لدى المستشارين القضائيين، فهم فوق الوقت، ولا يفهمون أنه إذا لم تتصرف بسرعة، فأنت مهدد باستقبال الضربات".

وقال سموتريتش، بحسب تقرير "نحتاج إلى تغيير المعادلة. لدينا تفويض من الجمهور، انتخبنا الناس لاتخاذ خطوات كبيرة ومهمة"؛ منا جانبه، قال أرييه درعي: "نحتاج إلى التفكير في الخطوات، لدينا مسؤولية شاملة على أكتافنا. نحن بحاجة إلى الاهتمام بالأميركيين. ليس كل ما نريده يمكن القيام به".