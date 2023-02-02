تقرير: نتنياهو يعيد النظر بسياسة إسرائيل تجاه حرب أوكرانيا

نتنياهو أبلغ بلينكن بأنه يعيد النظر في السياسة تجاه الحرب بعد أن تعالت مخاوف في واشنطن من احتمال انحيازه لروسيا، وإسرائيل قد توافق على أن تنقل دولة ثالثة أسلحة إسرائيلية معينة وليست متطورة لديها إلى أوكرانيا

تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر من جديد في السياسة تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا وإمكانية تزويد الأخيرة بأسلحة دفاعية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى اليوم، الخميس.

ومارست الإدارة الأميركية وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكذلك دول غربية ضغوطا على إسرائيل من أجل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ. ورفضت إسرائيل هذه المطالب كما رفضت مطالب أوكرانية مشابهة، تحسبا من توتر بينها وبين روسيا، يدفع الأخيرة إلى منع الهجمات العدوانية الإسرائيلية في سورية.

نتنياهو وبلينكن خلال لقائهما، الإثنين الماضي (Getty Images)

وأثار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مخاوف في واشنطن من أنها ستتخذ موقفا داعما لروسيا وذلك على خلفية العلاقات المتينة التي كانت بين نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوعز نتنياهو بعد عودته إلى منصب رئيس الحكومة بإعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا للموظفين الإسرائيليين. وأضافوا أن إعادة النظر هذه يقودها مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة وبمشاركة وزارتي الأمن والخارجية والموساد.

وأبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء لقائهما يوم الإثنين الماضي، بأنه يجري إعادة نظر في سياسة إسرائيل تجاه الحرب في أوكرانيا، وقال إن حكومته لن تنفذ أقل مما نفذته الحكومة السابقة بكل ما يتعلق بمساعدات ودعم لأوكرانيا، بحسب موظف إسرائيل رفيع.

وقال الموظف نفسه إنه في أعقاب زيارات مسؤولين كبار في إدارة بايدن لإسرائيل، خلال الأسبوعين الماضيين، باتت الولايات المتحدة تدرك أن نتنياهو "لا يعتزم تحريك الإبرة (تحويل الدعم) باتجاه روسيا".

وطلبت إدارة بايدن، في الأسابيع الأخيرة، من إسرائيل أن تنقل إلى أوكرانيا صواريخ قديمة مضادة للطائرات من طراز "هوك"، ولم يعد الجيش الإسرائيلي يستخدمها لكنها موجودة في مخازنه.

وبحسب موظف إسرائيلي رفيع، فإن مجموعة مسؤولين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وعددهم آخذ بالتزايد، الذين يعتقدون أن على إسرائيل تغيير سياستها وإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بشكل لا يؤدي إلى توتر مع روسيا، وأن يتم ذلك، على سبيل المثال، بالمصادقة على أن تنقل دولة ثالثة إلى أوكرانيا أنواعا من الأسلحة الإسرائيلية التي بحوزة الدولة الثالثة.

وأشار الموظف نفسه إلى أن الاحتمال الأكبر هو ألا تقضي إعادة النظر بقرار مهم ولن يتخذ قرار بإمداد أوكرانيا بأسلحة إسرائيلية متطورة وبشكل مباشر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لبلينكن خلال زيارته لإسرائيل إنه يعتزم زيارة كييف قريبا، كي يلتقي مع نظيره الأوكراني، ديمتري كولبا، وإعادة فتح السفارة الإسرائيلية هناك. كما يتوقع أن يزور كييف قريبا كل من رئيس رابطة الصداقة الإسرائيلية – الأوكرانية في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست زئيف إلكين.