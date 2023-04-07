شبتاي يطالب المواطنين الإسرائيليين بحمل السلاح

المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يدعي خلال مداولات في حائط البراق "المحفزات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة من أجل خرق النظام، هي نتيجة لتحريض لا يتوقف" وأنه ينبغي الاستمرار في الحفاظ على مستوى استنفار مرتفع"

طالب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الجمعة، المواطنين الإسرائيليين الذين بحوزتهم رخصة سلاح بحمل سلاحهم الشخصي، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق النار في الأغوار. وجاء ذلك خلال مداولات عقدها في نقطة الشرطة في حائط باحة البراق.

وقال شبتاي إنه "أدعو أي مواطن بحوزته سلاح مرخص ومؤهل لاستخدامه أن يشحنه بشكل قانوني وأن يحمله في هذه الأيام".

وتطرق إلى عملية إطلاق النار في الأغوار، التي وقعت في وقت سابق اليوم وأسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة والدتهما بجراح حرجة، وقال إن "هذه عملية قاتلة تذكرنا بمدى تهديد العمليات العدائية بأشكال مختلفة".

واعتبر شبتاي أن "انتشارنا العملياتي في جميع المناطق، خاصة في القدس، وينبغي الاستمرار في الحفاظ على مستوى استنفار مرتفع لأي شرطي".

وادعى شبتاي أن "المحفزات التي تصاعدت في الأيام الأخيرة من أجل خرق النظام، هي نتيجة لتحريض لا يتوقف. وينبغي الاستمرار بأنشطة حكيمة وموضعية في أي مكان ضد الذين يخرقون النظام، ومن الجهة الأخرى السماح بحرية العبادة للجميع والحفاظ على قنوات تحاور ومحادثات".