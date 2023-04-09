تقرير: إيران تعتزم مهاجمة سفن إسرائيلية

يشير تقرير صحافي إلى أن إيران تعتزم الرد على مقتل اثنين من قياداتها في هجمات إسرائيلية على مواقع في سورية، عبر مهاجمة سفن مرتبطة أو تعود ملكيتها لإسرائيل.

ذكرت تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أن إيران تخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية بواسطة طائرات مُسيّرة، ردا على الهجمات التي شنتها إسرائيلي مؤخرا ضد أهداف إيرانية في سورية، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحاول استعداة الردع في مواجهة إيران بعد مهاجمة طهران أهداف أميركية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل التقارير عن إرسال غواصة أميركية للشرق الأوسط، وتوقعات أميركية بهجوم إيراني وشيك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في وقت سابق، الأحد، نقلا عن "معلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية"، أن إيران تخطط لمهاجمة سفن تجارية تعود ملكيتها لإسرائيل "انتقاما لمقتل إيرانيين من جراء القصف الإسرائيلي في سورية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الجيش الأميركي وأجهزة مخابرات إسرائيلية قالت إن سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني يعدون لهجوم بطائرة بدون طيار لضرب سفينة تجارية بملكية إسرائيلية تبحر في مياه الخليج وبحر العرب".

وقال مسؤولون أميركيون إن وصول غواصة "فلوريدا" كان يهدف إلى ردع إيران وللحفاظ على استقرار أحد أكثر مسارات الملاحة البحرية ازدحامًا، حيث يتم نقل منتجات تجارية ونفطية بملايين الدولارات يوميًا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، توعد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بالرد على إسرائيل إثر مقتل أحد ضباطه في سورية، في قصف إسرائيلي على دمشق، الجمعة 31 آذار/ مارس الماضي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل النقيب مقداد مهقاني متأثرًا بجراحه. وأكد البيان أنه "من دون شك لن تبقى جرائم الكيان الصهيوني من دون رد"، وأن "الكيان سيدفع ثمن تلك الجرائم".

ومهقاني هو الضابط الثاني في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في هجوم إسرائيلي فجر الجمعة 31 آذار/ مارس الماضي، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد عناصره في القصف الإسرائيلي على ضواحي دمشق.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن طهران "سترد من دون شك على هذه الجريمة"، وفق ما جاء في البيان.