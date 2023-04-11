إسرائيل بالمرتبة قبل الأخيرة في الفرق بين رواتب الرجال والنساء

الفرق بين رواتب الرجال والنساء يصل إلى 24%، السبب الرئيسي ينبع من أن الرجال يعملون ساعات أكثر بـ10% أسبوعيا، وتكون إسرائيل بذلك متخلفة عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تشير معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الفروق بين رواتب الرجال والنساء في إسرائيل هو الأعلى بين دول المنظمة، حيث احتلت إسرائيل المرتبة الثانية في هذه الناحية بين 28 دولة توجد معطيات بشأنها، بعد كوريا الجنوبية.

وتفيد المعطيات بأن الرجال في إسرائيل يتقاضون أجرا أعلى من النساء بـ24.3%، وترتفع هذه النسبة في كوريا الجنوبية إلى 32.5%، في العام 2019، وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه معطيات حول إسرائيل.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في وزارة العمل الإسرائيلية، هداس فوكس، إن السبب الرئيسي لهذه الفروق يتعلق بساعات العمل، حيث يعمل الرجال ساعات أكثر من النساء، والفرق في ساعات العمل هو بين الأعلى في دول OECD، وفق ما نقلت عنها صحيفة "غلوبس" اليوم، الثلاثاء.

وأظهر بحث أجرته فوكس، في العام 2014، أن ساعات العمل الأسبوعية للرجال أكثر ساعات عمل النساء بـ10%. وهذا الفرق من الأعلى في دول المنظمة، علما أن أجر ساعة العمل للرجال والنساء في إسرائيل لا يختلف كثيرا عنه في دول المنظمة.

وقال الباحث في مركز "طاوب"، ميخائيل دافوي، إن قسما من الفروق الكبيرة بين ساعات عمل الرجال والنساء ناجم من فترات الحمل وتربية الأولاد. ويصف خبراء الاقتصاد هذه الفجوة بأنها "غرامة الأمومة". ورغم أن أبحاثا سابقة أظهرت أن هذه "الغرامة" ليست مرتفعة بشكل خاص في إسرائيل قياسا بالعالم، لكن "في إسرائيل ’تدفع هذه الغرامة’ نساء أكثر، ولذلك فإن تأثيره أشد على المستوى العام".

وبحسب تحليل أجراه مركز "طاوب"، وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الفروق في الرواتب لا يعمق الفجوة بين الرجال والنساء في المجتمعين العربي والحريدي، وإنما يقلصها.

ففي الأعوام 2014 – 2018، كان النسبة العامة في إسرائيل للفرق بين رواتب الرجال والنساء قرابة 35%، وفي المجتمع العربي 36%، بينما في المجتمع الحريدي 24%. وكانت النسبة العامة في إسرائيل للفرق بين رواتب الرجال والنساء 24% في العام 2019.