العثور على جثتي متنزهين جرفتهما السيول جنوبي النقب

العثور على جثتي متنزهين جرفتهما السيول التي نتجت عن الأمطار التي هطلت بغزارة جنوبي النقب، وذلك في أعقاب عمليات بحث "معقدة" استمرت نحو 24 ساعة. في حين تم العثول على متنزه ثالثة بحالة "جيدة".

عثر على جثتي متنزهين جرفتهما السيول في وادي صخير إلى وادي الجرافي جنوبي النقب، اليوم، الثلاثاء، كما تم العثور على متنزه ثالثة بحالة "جيدة".

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن قواته ووحدات الإنقاذ "عثرت قبل فترة وجيزة على جثتي المفقودين من جراء الفيضانات في منطقة مفرق ‘تسحور‘ في وادي عربة".

وعُلم أن الجثتين هما لشخص وشقيقته من طبرية، فيما تم العثور على شابة ثالثة (20 عاما) كانت قد جرفتها السيول، أمس، وهي بحالة "جيدة"، بحسب ما أفادت السلطات الإسرائيلية.

وكانت السيول قد جرفت المتنزهين الثلاثة، أمس، الإثنين، عندما كانوا يقودون سيارة بالقرب من وادي صخير جنوبي البلاد.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء البلاد، مساء الإثنين، إلى إغلاق شوارع وتخليص 26 عالقا من جراء الفيضانات والسيول جنوبي البلاد فيما أبلغ عن فقدان آثار 3 أشخاص في وادي صخير بمحاذاة شارع 40 بمنطقة العربة.

وشرعت قوات من الشرطة بمساندة مروحيات وطواقم من الإنقاذ بأعمال البحث عن المفقودين الثلاثة بعد انقطاع الاتصال بهم.

وفي أعقاب ذلك، جرى إغلاق شارع 10 أمام حركة السير، بناء على مستجدات حالة الطقس والأمطار، فيما جرى مطالبة المواطنين بعدم الاقتراب من مناطق الفيضانات.

وعملت طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص عالقين دخلوا بسياراتهم إلى مجرى الفيضانات بعد أن حاولوا اجتياز مسارات الفيضانات في مناطق مختلفة جنوبي البلاد.

كما قامت طواقم الإنقاذ بتخليص عالق حاول اجتياز المياه بدراجته النارية إلى جانب عائلة دخلت بسيارتها إلى مجرى المياه في مفترق "منوحا" حيث غمرت المياه سيارتها.