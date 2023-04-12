العثور على جثة مسنة واعتقال زوجها بشبهة قتلها في رحوفوت

أبلغ الزوج المسن مركز الاستعلامات بمؤسسة "نجمة داود الحمراء" عن حالة زوجته، واتصل الطاقم الطبي بالشرطة عندما اكتشفوا آثار عنف من أداة حادة على جسدها.

عُثر على امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا ميتة، الليلة الماضية، في شقتها بشارع "هرتسل" في مدينة رحوفوت.

وهذه الجريمة التاسعة التي تقع ضحيتها امرأة في إسرائيل منذ مطلع العام ولغاية اليوم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق واعتقلت زوجها (86 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وفي حوالي الساعة 05:00 صباحا، اتصل زوج المرأة بمركز الاستعلامات في "نجمة داود الحمراء" وأخبرهم عن حالة زوجته. وصلت الطواقم إلى الشقة وفي نفس الوقت اتصلت بالشرطة، وعُثر على المرأة في الشقة وعليها علامات إصابات ناجمة عن أداة حادة على جسدها.