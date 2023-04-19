رصد 4 مليار شيكل للبنى التحتية والطرق الاستيطانية بالضفة

أتى رصد هذه الميزانيات وإدراجها ضمن الميزانية العامة، في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموترتيش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، وتقضي التفاهمات رصد مليارات الشواقل لمشاريع البنى التحتية للمستوطنات، بحسب ما أفادت القناة السابعة الإسرائيلية.

رصدت الحكومة الإسرائيلية نحو 4 مليار شيكل ضمن الميزانية العامة، بالإضافة إلى 160 مليون شيكل التي تم تضمينها في ميزانية وزارة المواصلات، على أن تخصص هذه الميزانيات إلى مشاريع البنى التحتية وتطوير الطرقات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأتى رصد هذه الميزانيات وإدراجها ضمن الميزانية العامة، في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموترتيش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، حيث تقضي التفاهمات رصد مليارات الشواقل لمشاريع البنى التحتية للمستوطنات، بحسب ما أفادت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين.

وتعني هذه التفاهمات أن 25.69% من الميزانية المخصصة لـ "تنفيذ الخطة الإستراتيجية" لشق الطرقات في إسرائيل، خصصت ورصدت لمشاريع البنى التحتية والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يعني رصد نحو 4 مليار شيكل من أصل من 13.687 مليار شيكل مخصصة لمشاريع البنى التحتية في إسرائيل.

وبحسب القناة السابعة، فإن الميزانيات ستخصص ضمن الموازنة العامة من كل عام، على أن يتم رصد ميزانية سنوية من ميزانية وزارة المواصلات بقيمة 160 مليون شيكل لتوسيع شبكة الطرقات.

وستتضمن الميزانيات المرصودة تخصيص نصف مليار شيكل لتوسيع الطريق الاستيطانية من مفترق مستوطنة "أريئيل" وحتى مستوطنة "تفوح" المقامة على الأراضي الخاصة للفلسطينيين في محافظة سلفيت.

ووفقا للقناة السابعة، فإن الميزانيات المرصودة تشمل أيضا خطة متعددة السنوات، التي تهدف إلى التخطيط وتطوير وشق طرق ومحاور استيطانية جديدة في محيط محافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية.

وبحسب الخطط السنوية، تقرر رصد 150 مليون شيكل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستوطنة "الفي منشيه" جنوب مدينة قلقيلية، كما ستخصص ميزانية بقيمة 200 مليون شيكل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما سيتم رصد ميزانية بقيمة 366 لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستوطنة "بيت إيل".

كما ستخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيكل لتوسيع الطريق الموصل إلى مستوطنة "بيت إيل"، وكذلك رصد ميزانية بقيمة 2 مليار شيكل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني.

ووفقا للتفاهمات، تم رصد مبلغ 156 مليون شيكل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، إضافة لرصد ميزانية بقيمة 300 مليون شيكل لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة مجرون في منطقة معبر قلنديا.