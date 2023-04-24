الاحتلال يحقق مع نفسه في خطف شاب فلسطيني والاعتداء عليه

اعتقال 4 جنود في جيش الاحتلال بعد أن قاموا بخطف شاب فلسطيني ناشط على "تيك توك" والاعتداء عليه بالضرب، انتقاما منه بعد أن قام بتوثيق اقتحاهم لقرية قرب قلقيلية، ونشر التوثيق على "تيك توك".

اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أمس، الأحد، 4 عناصر في جيش الاحتلال، كانوا قد خطفوا شابا فلسطينيا واقتادوه إلى مكان مجهول واعتدوا عليه بالضرب، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين.

وشرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق مع المعتقلين الأربعة، بعد أن تقدم شاب فلسطيني ناشط على منصة "تيك توك" بدعوى ضدهم، إثر قيامهم باعتقاله واقتياده إلى مكان معزول والاعتداء عليه انتقاما منه بعد أن قام بتوثيقهم.

وفي التفاصيل، جاء أن الشاب وثّق العناصر الأربعة برفقة قائدهم خلال اقتحامهم لقريته، قرية حجة الواقعة بين مدينتي نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ونشر التوثيق على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وبحسب الشبهات التي تحقق فيها الشرطة العسكرية، قرر الجنود الأربعة القيام بعملية انتقامية من الشاب، واقتحموا القرية لاعتقاله؛ وبعد تحديد مكانه خطفوه واقتادوه بمركبتهم العسكرية إلى مكان معزول، اعتدوا عليه بالضرب.

ووفقا للشبهات، فإن جنود الاحتلال الأربعة، اعتقلوا الشاب دون إبلاغ قيادة الكتيبة 51 التابعة التي يخدمون في صفوفها.

في المقابل، نفى عناصر الاحتلال الشبهات التي تحوم حولهم، وادعوا أنهم اكتفوا بتحذير الشاب، ولم يعتدوا عليه.

واعترف جيش الاحتلال بالتحقيق مع جنوده، وقال إنه "خلال نشاط عملياتي، دخلت قوة عسكرية قرية حجة، ويجري التحقيق في الادعاء بأن الدخول كان غير مصرح به".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه "بحسب الشبهات، اقتاد (الجنود المعتقلين) فلسطينيا بسيارة جيب عسكرية إلى مكان منعزل وتم استخدام العنف ضده وتوجيه تهديدات له وتركه في المكان الذي اقتيد إليه".

ووفقا للتقارير، تحقق الشرطة العسكرية في رواية صحة الجانبين، وتفحص إذا ما كان الجنود قد بلغوا قيادتهم عن "العملية" قبل ملاحقة الشاب، وحصلوا على موافقة للقيام بها.

وبحسب "واللا"، فإن النيابة العسكرية ستنظر اليوم بتمديد اعتقال الجنود الأربعة