سلطات الاحتلال تدعي أن "رئيس الاستخبارات السورية، وقائد مقر استخبارات ‘حزب الله‘ في سورية"، قاما بجولة ميدانية في منطقة القنيطرة قبل القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة، الليلة الماضية.

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشورات ورقية في مناطق بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية، يحذر فيها قوات النظام السوري من التعامل مع "حزب الله" اللبناني وإيران، وذلك بعيد قصف صاروخي طاول موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن القصف في القنيطرة جاء في أعقاب "زيارة استثنائية" إلى المنطقة، قام بها مسؤول رفيع في "حزب الله"، برفقة من وصفته سلطات الاحتلال بأنه رئيس الاستخبارات السورية، وقاما بجولة "قرب منطقة الشريط الحدودي الإسرائيلي"، بحسب المنشور الإسرائيلي.

وكان من اللافت في المناشير وجود أسماء المسؤولَين، بحيث أشارت إلى من وصفته بـ"قائد مقر استخبارات ‘حزب الله‘ في سورية"، طارق ماهر؛ وإلى رئيس الاستخبارات السورية، اللواء سامر الدانا. وحملت المناشير رسالة لقوات النظام السوري، تحذرها من التعامل مع "حزب الله"، وتنذرها بأنها ستكون هدفا في حال التعامل معها.

ووجهت المناشير مباشرة إلى "قادة وعناصر الجيش السوري"، وكتب فيها: "إننا نراقب عن كثب وندرك التعاون الاستخباراتي الجاري مع ‘حزب الله‘ داخل مواقع الجيش السوري في المنطقة، بما في ذلك قرب منطقة الشريط الحدودي. إن تعاونكم مع ‘حزب الله‘ جعل منكم قربانا وجلب لكم ضررا أكبر من المنفعة".

وتابع "التعاون مع ‘حزب الله‘ يؤدي إلى الضرر!".

وليل الأحد الإثنين، استهدفت قذائف إسرائيلية موقعًا لمجموعة سورية موالية لطهران في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.

وأفاد المرصد أن "القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية موقعًا" في ريف القنيطرة تتمركز فيه قوات من "المقاومة السورية لتحرير الجولان"، وهي مجموعة أسسها ‘حزب الله‘ اللبناني في مرتفعات الجولان.

ولم يأت الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري على ذكر القصف، لكن صحيفة الوطن وإذاعة "شام إف إم" المحليتين والمقربتين من النظام في دمشق أفادتا بأن "عدوانا إسرائيليا استهدف موقع قرص النفل في ريف القنيطرة الشمالي"؛ وذكر المرصد أن المنطقة المستهدفة، تشهد نشاطا لمجموعات محلية موالية لـ‘حزب الله‘.

والقصف الإسرائيلي البري هو الثاني خلال أيام، إذ استهدف قصف مشابه في 18 نيسان/ أبريل الجاري مجموعات موالية لإيران قرب مرتفعات الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من الشهر الجاري، قصفها مواقع في جنوب سورية، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه هضبة الجولان المحتلة؛ علما بأن جيش النظام السوري استعاد صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.