النقب: مصرع رضيع و4 إصابات بينها طفل بحالة خطيرة بحادث

بين المصابين امرأة (35 عاما) وشخصين عالقين داخل سيارتين اصطدمتا عند مفترق النقب في الشارع رقم 40

لقي طفل رضيع مصرعه وأصيب 4 آخرون بجراح، بينهم طفل في السادسة من عمره وُصفت جراحه بالخطيرة، في حادث سير بين سيارتين في النقب ظهر اليوم، الأربعاء.

ووقع الحادث عندما اصطدمت السيارتان عند مفترق النقب في الشارع رقم 40، وكانتا متجهتان نحو الجنوب. وكانت قد وصفت إصابة الرضيع، وعمره سنة واحدة، بأنها حرجة قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه.

وبين الجرحى امرأة (35 عاما)، إضافة إلى شخصين آخرين علقا داخل السيارتين ووصف جراح الثلاثة بأنها متوسطة.

وهرع مسعفون وقوات إنقاذ وإطفاء من مدينة بئر السبع وبلدة ييروحام إلى مكان الحادث، وجاء في تقريرهم الأولي أن يوجد في المكان عدة إصابات متفاوتة.

وقالت سلطة الإطفاء إن طواقمها عملوا من أجل تخليص المصابين العالقين من السيارتين، باستخدام آليات خاصة.