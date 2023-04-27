إضراب في الجامعات الإسرائيلية خلال الأسبوع المقبل

هيئات التدريس في جميع الجامعات ستضرب عن التعليم احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاقية أجور مع وزارة المالية بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في العام 2019

أعلنت هيئات التدريس في جميع الجامعات الإسرائيلية عن إضراب عن التعليم، الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاقية أجور مع وزارة المالية بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في العام 2019.

ووفقا لبيان هيئات التدريس، فإن الإضراب عن التعليم، يوم الإثنين المقبل، سيشمل الجامعة العبرية في القدس وجامعات تل أبيب وحيفا وبن غوريون وبار إيلان والتخنيون ومعهد وايزمان. ولن يشارك المحاضرون في جامعة مستوطنة "أريئيل" في هذا الإضراب لأنهم وقعوا على اتفاقية أجور مع إدارة هذه الجامعة.

وستضرب الهيئة التدريسية في جامعة حيفا والتخنيون عن التعليم، يوم الثلاثاء المقبل، وفي جامعتي تل أبيب وبار إيلان ومعهد وايزمان، يوم الأربعاء المقبل، وفي الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون، يوم الخميس المقبل.

وكانت هيئات التدريس قد أعلنت عن نزاع عمل، في كانون الثاني/يناير الماضي، ومنذئذ لم يحصل تقدم في المفاوضات. وتتهم هيئات التدريس وزارة المالية وإدارات الجامعات بالمماطلة.

يشار إلى أن الجامعات هي التي تعين أعضاء هيئة التدريس، الذين يتقاضون أجورهم من وزارة المالية، ولذلك ينبغي إجراء المفاوضات بين إدارات الجامعات ولجنة التخطيط والتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي وشعبة المسؤول عن الأجور في وزارة المالية.

ووفقا لهيئات التدريس، فإن المحاضرين خسروا 8.75% من رواتهم منذ انتهاء سريان اتفاقية الأجور السابقة، في العام 2019. كذلك فإن هيئات التدريس لا تطالب برفع أجور المحاضرين وإنما بتعديلها بحيث تتلاءم مع تآكل أجورهم على إثر ارتفاع الأسعار، وأن ترتفع أجورهم بنسبة 2.5% حتى العام 2025، وبأثر رجعي حتى موعد انتهاء مدة اتفاقية الأجور السابقة. وفي المقابل، اقترحت وزارة المالية زيادة أجور بنسبة 1% لمدة ثماني سنوات.