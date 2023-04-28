تمديد تخفيض ضريبة المحروقات: توقع ارتفاع ليتر البنزين إلى 7.15 شيكل

سموتريتش وقّع اليوم على مرسوم لخفض ضريبة البلو على المحروقات بـ45 أغورة لليتر البنزين، وذلك حتى نهاية أيار/مايو المقبل، ومن دون ذلك كان سيرتفع ليتر البنزين إلى حوالي 7.5 شيكل

وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، على مرسوم لخفض ضريبة البلو التي تفرض على المحروقات بـ45 أغورة لليتر البنزين حتى نهاية أيار/مايو المقبل. وكان سموتريتش قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تخفيض ضريبة البلو بـ58 أغورة خلال الشهر الحالي.

ومن دون توقيع مرسوم تخفيض ضريبة البلو، سيرتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 من 6.81 شيكل إلى حوالي 7.5 شيكل، بحلول مطلع الشهر المقبل. وبعد نشر المرسوم اليوم، سيرتفع سعر ليتر البنزين إلى حوالي 7 شيكل. وستعلن وزارة الطاقة عن السعر النهائي لليتر البنزين يوم الأحد المقبل.

واعترض مسؤولون في وزارة المالية على تمديد تخفيض ضريبة البلو، على خلفية تراجع دخل خزينة الدولة من الضرائب، الذي يتسبب بزيادة العجز في ميزانية الدولة. وبحسبهم، فإن الخزينة خسرت في نيسان/أبريل الحالي 130 مليون شيكل بسبب تخفيض ضريبة البلو، وأن الخسارة في أعقاب تمديد التخفيض الشهر المقبل ستكون 50 مليون شيكل أخرى. إلا أن رفع أسعار البنزين كان سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر غلاء الأسعار وزيادة التضخم.

وأنهت وزارة الطاقة، أمس، حساب التغيرات في أسعار النفط في منطقة حوض البحر المتوسط ومعدل سعر صرف الدولار في الأيام الخمسة الأخيرة من أجل تحديد سعر ليتر البنزين الجديد، وتشير التقديرات إلى أن السعر سيرتفع بنحو 25 أغورة لليتر، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.15 شيكل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم.