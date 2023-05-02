مباحثات أردنية أممية حول القضية الفلسطينية والشأن السوري

استقبل وزير الخارجية الأردني، الثلاثاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

عقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مباحثات مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، الثلاثاء، تناولت القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي للمسؤول الأممي بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير إلى الأردن، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الصفدي وكوروشي "أكدا أهمية التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة ومؤسساتها في العديد من الجوانب التنموية والإنسانية، خصوصا في جهود توفير العيش الكريم للاجئين".

وأضاف أن اللقاء "تناول قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

وأشار البيان إلى أن الصفدي "وضع كوروشي في صورة العقبات والتحديات التي تواجه إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة".

وأكد الصفدي، وفق البيان، "أهمية تكاتف الجهود لوقف التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة إطلاق مفاوضات فاعلة ومنتجة تعيد الثقة بجدوى العملية السياسية وتضع المنطقة على طريق السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".

كما أطلع الصفدي كوروشي على "نتائج اجتماع عمّان التشاوري حول الأزمة السورية، الذي أطلق مسارا سياسيا جديدا بقيادة عربية لحل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية"، وفق البيان ذاته.

وكان الأردن قد شهد، الإثنين، اجتماعا تشاوريا بين وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية، مع نظيرهم في النظام السوري، فيصل المقداد، جرى خلاله التأكيد على "العودة الطوعية الآمنة للاجئين".