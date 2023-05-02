وزير حريدي لنتنياهو: عُد إلى بيتك إذا لم تستطع تنفيذ اتفاق"

الوزير مئير بوروش من كتلة "يهدوت هتوراة" يهاجم نتنياهو بعدما طالب الأحزاب الحريدية بتأجيل التصويت على قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا

هاجم وزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير بوروش، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على خلفية طلب الأخيرة من الأحزاب الحريدية تأجيل التصويت على قانون إعفاء الحريديين من التجنيد للجيش الإسرائيلي.

وقال بوروش في مقابلة أجراها معه موقع "كيكار هَشَبات" الإلكتروني الحريدي، "إننا نعلم أن هذا ما تم التوقيع عليه" في الاتفاق الائتلافي بشأن إعفاء الحريديين من التجنيد، "ولا أعلم ماذا يقول نتنياهو اليوم. وبنظري لا قيمة لأنباء بأن نتنياهو يقول ’أجّلوا، ولا أستطيع’ (سن القانون). فقد اتفقنا بصورة منظمة".

وأضاف بوروش "لماذا وقعنا على اتفاق؟ كي لا ننفذه؟ لا ينفذ ميزانية التعليم (للحريديين) لأنه لا يوجد مال، والآن يقولون لا يوجد (إعفاء من) تجنيد. فإذا لماذا توقع مع نتنياهو اتفاقا؟ هل يوقع رئيس الحكومة اتفاقا كي لا ينفذه؟ إننا نطلب ونصرّ على ذلك".

وتابع "أنني لا أفهم نتنياهو، إلى متى يريد أن يبدو سخيفا؟ أقسموا أمامنا بزيادة ميزانية التعليم. وقبل الانتخابات قال نتنياهو أن كل شيء على ما يرام، وفجأة هو رئيس الحكومة والتعهد بمساواة في الميزانية ليس موجودا. لماذا أيدت تشكيل حكومة كهذه، من أجل أن أسمع ذرائع موظفي وزارة المالية التي قالوها خلال ولاية بينيت ولبيد؟ لماذا ذهبنا إلى انتخابات؟".

وقال بوروش إنه لا ينصح نتنياهو بالاعتماد على أقوال بأنه لا يوجد خيار لدى الحريديين سوى الانضمام إلى حكومته، "وليقل نتنياهو إنه لا يستطيع أن يكون هنا رئيس حكومة لأنه لا يستطيع منحنا ما نحتاج إليه".

وأضاف أنه "لدي اتفاق موقع مع نتنياهو حول فقرة التغلب (الالتفاف على قرارات المحكمة العليا). وقال الحاخامات لنا إنه بدون هذا، لا شيء يستحق. ونتنياهو لا يمكنه أن يقول لي ’لا أستطيع’. لا تستطيع؟ لا تكون رئيس حكومة. ماذا يعني لا تستطيع؟ عُد إلى بيتك".