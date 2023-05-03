نتنياهو يمنع غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين أمنيين

ذكر التقرير أن السفر المفترض لغالانت، لم يكن مرتبطا بجدول زمنيّ محدّد، بل إن وزير الأمن كان ينوي السفر إلى واشنطن ونيويورك، للاجتماع في أوقات مختلفة، استجابة لدعوتين تلقاهما؛ غير أن نتنياهو رفض ذلك.

يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير أمنه، يوآف غالانت، من السفر إلى الولايات المتحدة، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركيّة، وعلى رأسهم مسؤولون في أجهزة الأمن الأميركية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، مساء اليوم الأربعاء، في تقرير أوردته، نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية، لم تسمّها.

وذكر التقرير أن السفر المفترض لغالانت، لم يكن مرتبطا بجدول زمنيّ محدّد، بل إن وزير الأمن كان ينوي السفر إلى واشنطن ونيويورك، للاجتماع في أوقات مختلفة، استجابة لدعوتين تلقاهما؛ غير أن نتنياهو رفض ذلك، وبواسطة موظفين في مكتبه، أوعز لغالانت بألا يسافر.

وأوضح التقرير أن نتنياهو قد منع غالانت من السفر، مرّتين.

ويمنع نتنياهو الوزراء في حكومته من إجراء زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو الإمارات، طالما أنه هو، لم يسافر إليهما.

والتعليمات التي أصدرها نتنياهو لوزرائه قبل نحو شهر ونصف، هي أنه "طالما أنني لم أجر زيارة إلى هناك، فلن يفعل أحد ذلك".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد سافر إلى الولايات المتحدة، غير أنه لم يلتق بمسؤولين أميركيين، الذين رفضوا لقاءه، عقب تصريحات أدلى بها، ودعا إلأى محو حوّارة في الضفة الغربية المحتلة.

كما كان نتنياهو قد ادعى في الرابع من الشهر الماضي في بيان صدرعن مكتبه، أنه اتفق مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد، "على مواصلة الحوار في لقاء ثنائي يعقد قريبا"، فيما لم يتحدث البيان الإماراتي الذي صدر حينها، عن أي "لقاء قريب".

وقالت الوكالة الرسمية الإماراتية إن بن زايد "تلقى اتصالا هاتفيًا من نتنياهو جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، علما بأن نتنياهو كان قد زعم أن بن زايد هو من بادر للاتصال، و"هنأ نتنياهو وشعب إسرائيل بمناسبة عيد الفصح" اليهودي.