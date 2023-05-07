إسرائيل ستفرج عن النائب الأردني عماد العدوان

قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه بعد حوالي أسبوعين من احتجازه واستجوابه وإخضاعه للتحقيق، "ازدادت الشكوك خلالها أن الأسلحة ستصل في نهاية المطاف إلى الفصائل الفلسطينية وتستخدمها لقتل اليهود"، وفقا لزعمها.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، مساء السبت، إنه من المتوقع أن تفرج السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان بعد اعتقاله لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه بعد حوالي أسبوعين من احتجازه واستجوابه وإخضاعه للتحقيق، "ازدادت الشكوك خلالها أن الأسلحة ستصل في نهاية المطاف إلى الفصائل الفلسطينية وتستخدمها لقتل اليهود"، وفقا لزعمها.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإنه تقرر في إسرائيل إطلاق سراحه، على الأرجح، اليوم الأحد، وإعادته إلى الأردن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأردن، كجزء من الإفراج، يتعهد بإبعاده من البرلمان وحتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الأردن، وهو احتمال أن تضغط إسرائيل على الأردنيين وتطالبهم بالقيام بذلك كجزء من الاتفاق على إطلاق سراحه.

يذكر أنه في 30 نيسان/أبريل الماضي مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اعتقال النائب في البرلمان الأردني، العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

واعتقل النائب العدوان يوم السبت الموافق 22 نيسان/ أبريل الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين – أللنبي"، وحول للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

وبسحب المزاعم الإسرائيلية، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى إسرائيل.

يذكر أن النائب العدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محام، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وكانت قضية العدوان أثارت الرأي العام الأردني، من ناحية طول مدة اعتقاله لدى إسرائيل، إذ أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي توجب على تل أبيب الإفراج عنه.