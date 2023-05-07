بن غفير يواصل دعواته للقتل و"يخلق ديناميكية لسقوط الحكومة"

الليكود يهاجم بن غفير ويعتبرون أنه "يخلق ديناميكية لسقوط الحكومة"، في حين يواصل الأخير دعواته لتقل "المخربين" على حد تعبيره، ويرفض الإفراج عن النائب الأردني، العدوان، وتحرير جثامين الشهداء، ويطالب الحكومة بتبني مبادئ اليمين "بشكل كامل".

واصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، دعواته لقتل "المخربين"، على حد تعبيره، رافضا تسليم جثامين الشهداء الذين قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في معرض رده على تصريحات وزير الأمن، يوآف غالانت.

وعلى إثر مقاطعته وحزبه الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم، قال بن غفير إن "الليكود قدم وعودًا (ولم يفِ بها). على الحكومة الإسرائيلية أن تبادر وتسعى إلى الالتحام وتبني مبادئ اليمين"، وأضاف "علينا وقف التنازلات وسياسة الاحتواء"، في هجوم ضمني على قرارات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، غالانت.

وأضاف "صحيح، هذه ليست حكومة ‘عوتسما يهوديت‘، ليس لدينا 64 مقعدا في الكنيست، لكن الليكود قدم وعودًا أيضًا. وهذا هو السبب في أنني لم أحضر اجتماع الحكومة اليوم ولهذا السبب لن يحضر أعضاء ‘عوتسما يهوديت‘ إلى جلسات التصويت في الكنيست، نطالب بتبني مبادئ اليمين".

وتابع بن غفير مخاطبا غالانت: "في السنوات الأخيرة رأيت عشرات القتلى، نحتاج إلى وقف سياسة احتواء القتلى ووقف التنازلات، ووقف عمليات الإفراج عن الجثامين والمخربين، بل علينا قتلهم". ويأتي الخلاف الحالي بين نتنياهو وبن غفير على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.

وفي رد على تصريحات بن غفير، وقال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان (الليكود) إن حزب "عوتسما يهوديت"، "يخلق ديناميكية لسقوط الحكومة". وأضاف أن "حكومة يمينية كاملة لا تعني أن علينا القيام بكل سياسات ‘عوتسما يهوديت‘. لا يمكنهم التهديد والتوقف عن التصويت، هذا غير مناسب".

من جانبه، قال غالانت، خلال اجتماع الحكومة، إن احتجاز جثامين الشهداء لا يشكل "ورقة ضغط" على فصائل المقاومة الفلسطينية "إلا في حالات استثنائية جدا تتعلق بشكل أساسي بحركة حماس"، وأضاف "لا علاقة لقرارات حماس في غزة بجثامين تابعة لأشخاص يتبعون لمنظمة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".

وأضاف موجها حديثه لبن غفير، الذي قاطع الاجتماع، أنه "أنا لا أتأثر من هجوم يشن علي من قبل وزير، أفترض أنه رأى عددًا أقل من جثامين الإرهابيين مما رأيت أنا. المشكلة في مثل هذه التصريحات هي أنها ألحقت الأذى بعائلات الأسرى المفقودين ومنحهم الشعور الخاطئ بأنه لا يتم عمل ما يكفي من أجل استعادة أبنائهم".

وفي الدائرة المقربة من نتنياهو يصفون بن غفير بـ"المجنون"، ولذلك يفضل نتنياهو عدم دعوته لمداولات أمنية مغلقة، إذ يُتهم بن غفير بأنه يسرب معلومات من مداولات كهذه. ولهذا السبب يمتنع نتنياهو أيضا عن عقد اجتماعات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل وموزون، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.