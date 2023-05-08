هرتسوغ يدعو لمداولات طارئة وحرب ضروس ضد جرائم القتل

حزب بن غفير يلغي اجتماعا للجنة الأمن القومي بالكنيست بسبب أزمة بينه وبين نتنياهو، ووزير من الليكود يقول إن على بن غفير أن "يركز على مجالات وزارته، وألا يقاطع بصورة صبيانية اجتماعات الحكومة والتصويت في الكنيست"

تطرق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، إلى جرائم القتل المتتالية وغالبيتها في المجتمع العربي، وقال إن "هذه حالة طوارئ. وموجة العنف القاتلة هي تحد إستراتيجي لدولة إسرائيل. والأنباء القاسية تعصف بنا مرة تلو الأخرى".

وأضاف أنه "يبدو أن أحدا ليس محصنا فيما يتم تدمير عوالم مواطنات ومواطنين أمام أعيننا. وهذا إرهاب مدني يهدد جميعنا".

وتابع هرتسوغ أنه "أدعو جميع المسؤولين إلى عقد مداولات طارئة، واتخاذ قرارات حازمة، ووقف التخوفات والذرائع، واستخدام كافة الأدوات وشن حرب ضروس بلا هوادة، لاجتثاث هذا التهديد، وفورا".

وفي هذه الأثناء، ألغى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، اجتماعا للجنة كان من المقرر أن يقدم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تقرير حول عمل وزارته. وتم إلغاء اجتماع اللجنة على خلفية الأزمة في العلاقة بين بن غفير ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومقاطعة "عوتسما يهوديت" لأعمال الحكومة، بسبب عدم الاستجابة لمطالب بن غفير بتنفيذ خطوات عدوانية ضد الفلسطينيين.

وهاجم الوزير أوفير أكونيس، من حزب الليكود، بن غفير، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، "أنصح بن غفير أن يركز على مجالات وزارته، وألا يقاطع بصورة صبيانية اجتماعات الحكومة والتصويت في الكنيست".

وأضاف أكونيس "أنصحه أيضا بتعامل فوري مع وعوده التي صدّقها الكثيرون من مواطني إسرائيل، بشأن القدرة على الحكم. والعنف في الشوارع وفي المجتمع العربي لا يحتمل".

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقتل منذ بداية العام الحالي 65 مواطنا عربيا، بينما قتل في الفترة نفسها من العام الماضي 26 شخصا.