توجيه لائحة اتهام: 4 من جنود الاحتلال يختطفون فلسطينيًّا لمكان معزول ويعتدون عليه

جاء في بيان جيش الاحتلال، أن عنصره متهم بارتكاب جرائم اعتداء، وإساءة، في ظروف مشدّدة، وتوجيه تهديدات؛ كما أنه متهم بارتكاب جرائم إساءة استخدام السلطة الرسمية، بما يتجاوز صلاحياته إلى درجة تعريض الحياة أو الصحة للخطر، بالإضافة إلى محاولة عرقلة المسار القضائي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن النيابة العسكرية، وجّهت لائحة اتهام ضد عنصر في جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنها تنوي تقديم لوائح اتهام أخرى، ضد ثلاثة جنود آخرين، كانوا قد اختطفوا شابا فلسطينيا واقتادوه إلى مكان مجهول، واعتدوا عليه بالضرب.

وبحسب التهمة، هاجم عنصر الاحتلال، وهو جندي برتبة رقيب في لواء "غولاني"، برفقة العناصر الثلاثة الآخرين، الشاب الفلسطيني، واعتدوا عليه، بما في ذلك ضربه بالسلاح، وهددوه بالسلاح أيضا؛ كما أنهم تركوه في مكان مهجور ومنعزل، فيما كان مصابا، بالإضافة إلى أنهم أخفوا الحدث عن قادتهم في جيش الاحتلال، ليتنصّلوا من جريمتهم.

وجاء في بيان جيش الاحتلال، أن عنصره متهم بارتكاب جرائم اعتداء، وإساءة، في ظروف مشدّدة، وتوجيه تهديدات؛ كما أنه متهم بارتكاب جرائم إساءة استخدام السلطة الرسمية، بما يتجاوز صلاحياته إلى درجة تعريض الحياة أو الصحة للخطر، بالإضافة إلى محاولة عرقلة المسار القضائي، والسلوك غير المناسب.

وذكر جيش الاحتلال أنه خلال نقل الشاب الفلسطيني في السيارة، وبعد ذلك؛ "تم استخدام العنف ضد ضحية المخالفة، بما في ذلك بالسلاح، وتم توجيه التهديدات ضده، بما في ذلك التهديد بالسلاح" كذلك.

كما "ترك الجنود المجني عليه في المكان الذي اقتيد إليه، بينما كان يعاني من آلام وإصابات مختلفة في جسده".

وقال جيش الاحتلال إنه "بعد الحدَث قام المتهمون... بإخفاء تفاصيل القضية عن قادتهم، في محاولة لمنع فتح تحقيق"، مشيرا إلأى أنهم "نسّقوا رواياتهم بهدف عرقلة التحقيق".

وأعلنت النيابة العسكرية، أنها تعتزم توجيه اتهامات للجنود الثلاثة الآخرين. وبناءً على طلب محاميهم، ستُعقد جلسة استماع لهم أمام مسؤولي النيابة العسكرية، قبل البتّ في صيغة لائحة الاتهام. ومدّدت المحكمة العسكرية اعتقال اثنين من الجنود.

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، 4 عناصر في جيش الاحتلال، كانوا قد اختطفوا شابا فلسطينيا واقتادوه إلى مكان مجهول واعتدوا عليه بالضرب.

وشرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق مع المعتقلين الأربعة، بعد أن تقدم شاب فلسطيني ناشط على منصة "تيك توك" بدعوى ضدهم، إثر قيامهم باعتقاله واقتياده إلى مكان معزول، والاعتداء عليه، انتقاما منه، بعد أن قام بتوثيقهم.

وفي التفاصيل، جاء أن الشاب وثّق العناصر الأربعة برفقة قائدهم خلال اقتحامهم لقريته، قرية حجة الواقعة بين مدينتي نابلس وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، ونشر التوثيق على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وقرر الجنود الأربعة القيام بعملية انتقامية من الشاب، واقتحموا القرية لاعتقاله؛ وبعد تحديد مكانه خطفوه واقتادوه بمركبتهم العسكرية إلى مكان معزول، اعتدوا عليه بالضرب.

واعتقل جنود الاحتلال الأربعة، الشاب دون إبلاغ قيادة الكتيبة 51 التابعة، التي يخدمون في صفوفها.

في المقابل، نفى عناصر الاحتلال، حينها، الشبهات التي تحوم حولهم، وادعوا أنهم اكتفوا بتحذير الشاب، ولم يعتدوا عليه.