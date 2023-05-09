نشر القبة الحديدية وإجلاء آلاف الإسرائيليين من "غلاف غزة"

فتحت العديد من البلديات في منطقة تل أبيب والجنوب الملاجئ، فيما قالت قيادة الجبهة الداخلية، في بيان، إن "فتح الملاجئ قرار خاص بالبلديات، ولم نأمر بأي تعليمات خاصة سوى في نطاق 40 كيلومترا" في محيط قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر منظومة القبة الحديدية في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في الجنوب ومنطقة تل أبيب، وسط تحضيرات إلى إجلاء آلاف الإسرائيليين من مستوطنات "غلاف غزة" وسديروت، وذلك في ظل التوتر على جبهة غزة.

وأتى ذلك في أعقاب العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، حيث استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 20 آخرون جراء غارات طيران الاحتلال على منازل للمدنيين ومواقع للمقاومة في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

ومع تصاعد التوتر الأمني، شرع المئات من الإسرائيليين في مستوطنات "غلاف غزة"، الثلاثاء، بإخلاء منازلهم إلى مناطق توصف أنها "آمنة" وسط وشمال البلاد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يتوقع أن يغادر، الأربعاء، 4500 شخص من مدينة سديروت.

ووفقا لموقع الصحيفة، فإن السكان في "غلاف غزة"، يخشون من إطلاق قذائف صاروخية مكثف في ظل حالة الترقب لرد فصائل المقاومة على العدوان الذي نفذه الاحتلال ضد القطاع.

ويأتي ذلك، فيما أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرارا بتفعيل خطة الإخلاء الطوعي من مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك خشية تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير بعد اغتيال ثلاثة من قادة حركة "الجهاد الإسلامي".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن خطة الإخلاء تشمل في المرحلة الأولى نقل 5 آلاف شخص من سديروت في النقب الغربي، والذين أعربوا عن رغبتهم بقضاء عدة أيام خارج "غلاف غزة"، حيث سيتم تأمين فنادق لاستيعابهم، على أن تبدأ عملية خروجهم صباح الأربعاء.

وضمن التحضيرات والاستعداد لأي طارئ، تم إجلاء غالبية الجنود من قاعدة "زيكيم" العسكرية شمالي قطاع غزة، وفرض حظر التنقل على الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع والمكشوفة أمام نيران القناصة أو الصواريخ المضادة للدروع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد مع التركيز على المناطق الجنوبية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب تل أبيب.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه تم نشر منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قرب حدود لبنان والجولان السوري المحتل كذلك، تحسبا لأي رد من هناك.

وقررت العديد من البلديات في منطقة تل أبيب والجنوب فتح الملاجئ، فيما قالت قيادة الجبهة الداخلية، في بيان مقتضب، إن "فتح الملاجئ قرار خاص بالبلديات. لم نصدر أي تعليمات خاصة سوى في نطاق 40 كيلومترا" في إشارة إلى المناطق التي تبعد عن القطاع حتى 40 كيلومترا.

وشملت توجيهات قيادة الجبهة الداخلية إلى المناطق التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة، تعطيل الدراسة والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، حيث ستبقى هذه التوجيهات سارية المفعول من الآن وحتى يوم الأربعاء الموافق 10 أيار/مايو الساعة 18:00.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اليوم الثلاثاء، الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان على قطاع غزة بدفع الثمن.

وحملت الغرفة المشتركة في بيان، "العدو الإسرائيلي المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجريمة الجبانة"، التي أسفرت عن ارتقاء 13 شهيدا و20 مصابا بجراح مختلفة.

وأطلق جيش الاحتلال رسميا اسم "الدرع والسهم" على عدوانه الذي بدأ بشنه على قطاع غزة فجر اليوم، كما قرر إغلاق معبري بيت حانون (إيرز) و"كرم أبو سالم" التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.