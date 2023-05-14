الاحتلال يعيد فتح معابر قطاع غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، عن إعادة فتح الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة اليوم الأحد، بعد إغلاق دام خمسة أيام في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، المعابر مع قطاع غزة المحاصر من كلا الاتجاهين، علما أن المعابر كانت مغلقة منذ بدء العدوان العسكري للاحتلال على القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وأعلنت منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، في بيان مقتضب عن فتح متدرج للمعابر مع قطاع غزة، حيث سيفتح معابر "إيرز" عند الساعة الثامنة صباحا، بينما معبر كرم أبو سالم، الساعة 11 صباحا، كما أعلن عن فتح المجال البحري، على أن ترفع كافة القيود وفقا للتقييمات.

وشرعت سلطات الاحتلال أيضا برفع متدرج لحالة الطوارئ في منطقة الجنوب ومستوطنات "غلاف غزة"، ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه تم رفع القيود الساعة السادسة صباحا في المستوطنات التابعة لمناطق النقب الغربي ووسط النقب ولاخيش، وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا ترفع القيود عن بلدات غلاف غزة.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، عن إعادة فتح الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة اليوم الأحد، بعد إغلاق دام خمسة أيام في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت "المعابر والحدود" في بيان مقتضب، أن معبر بيت حانون "إيرز" سيعمل اليوم في الاتجاهين ولجميع الفئات.

وأضافت أنه سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، لدخول المواد الغذائية والأعلاف والوقود.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من العدوان على قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون، ومعبر كرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر، الأمر الذي أدى لمنع المرضى من الوصول لمستشفيات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

بينما بلغت الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة إثر استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة إلى ما يقارب 50 مليون شيكل يوميا، وفقا لتصريحات جمعية رجال الأعمال.