المقاومة أطلقت 1469 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل

بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 1139 قذيفة صاروخية اجتازت السياج الحدودي، وتم وفق سياسة الاعتراض المتبعة من قبل المنظومات الدفاعية والقبة الحديدية باعتراض 439 قذيفة صاروخية من بينهم صاروخين اعترضتهما منظومة "مقلاع داوود".

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية 1469 قذائف صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات "غلاف غزة"، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 5 أيام.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم الأحد، أنه "تم إطلاق 1469 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، خلال جولة التصعيد التي استمرت 5 أيام"، وأطلق الجيش الإسرائيلي عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما كان رد المقاومة باسم بـ "ثأر الأحرار.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 1139 قذيفة صاروخية اجتازت السياج الأمني، وتم وفق سياسة الاعتراض المتبعة من قبل المنظومات الدفاعية والقبة الحديدية باعتراض 439 قذيفة صاروخية من بينهم صاروخين اعترضتهما منظومة "مقلاع داوود"، أحدهما في تل أبيب والآخر في جبال القدس.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن 291 قذيفة صاروخية سقط وانفجرت داخل قطاع غزة، فيما سقطت 39 قذيفة صاروخية في البحر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه إطلاق 35 قذيفة صاروخية بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ عند الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، أدى إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع إلى مقتل إسرائيلية 80 عاما، وذلك عقب قذيفة سقط بشكل مباشر على شقة سكنية في مدينة روحوفوت جنوب تل أبيب.

وذكرت جمعيات الإسعاف الإسرائيلية أن طواقمها قدمت العلاج إلى 77 إسرائيليا بفعل إطلاق القذائف الصاروخية، وأن من بينهم 32 شخصا أصيبوا بجروح جسدية، بينهم 9 بفعل شظايا القذائف، و23 بفعل سقوطهم خلال محاولتهم الوصول للمناطق المحمية والملاجئ، و45 شخصا أصيبوا بالهلع.

أما بما يتعلق في حصيلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، قال جيش الاحتلال في بيانه إنه استهدف 422 هدفا وموقعا للمقاومة في قطاع غزة، منها مراكز قيادة وتحكم وسيطرة ومواقع إنتاج ذخيرة وأسلحة وتصنيعها، ومواقع إطلاق القذائف الصاروخية والهاون، إلى جانب اغتيال 6 من قيادات الجهاد الإسلامي.

واستشهد 33 فلسطينيا وأصيب 190 بجروح متفاوتة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 5 أيام، واستهدف المناطق المأهولة والمنازل والعمارات السكنية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.