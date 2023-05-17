غلاء المعيشة بإسرائيل: شركات الحليب والغذاء ترفع الأسعار بنسبة تصل لـ 7.4%

يستمر جدول غلاء المعيشة في الارتفاع، فيما أعلنت العديد من شركات الأغذية والحليب عن توجهها لرفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.4%، مثلما أعلنت شركة الألبان "تنوفا"، اليوم الأربعاء.

تشهد إسرائيل موجة غلاء أسعار جديدة تشمل الكثير من السلع والمواد الأساسية والغذائية ومنتجات الحليب، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه، والغذاء، والمواد التموينية.

ويستمر جدول غلاء المعيشة في الارتفاع، فيما أعلنت العديد من شركات الأغذية والحليب عن توجهها لرفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.4%، مثلما أعلنت شركة الألبان "تنوفا"، اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "كالكاليست" التي تعنى بقضايا الاقتصاد أن شركة "تنوفا"، أبلغت تجار التجزئة بأنها سترفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.4%، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.

وبحسب، شركة "تنوفا"، فإنها أبلغت تجار التجزئة برفع أسعار بعض منتجات مشتقات الحليب بحوالي 7.4%، بينما سيتم رفع أسعار منتجات اللحوم لشركة "طيرات تسفي" بحوالي 5%،

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار منتجات "تنوفا" سيصل إلى 9%، على أن تدخل الأسعار المحدثة حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو المقبل، علما أنه قبل حوالي أسبوعين فقط رفعت شركة "تنوفا" أسعار منتجات الألبان.

وفي الأول من أيار/مايو الحالي، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان، بنسبة وصلت إلى 9.28%، ومن المقرر أن تشهد السنوات الأربع المقبلة ارتفاعات إضافية لتتجاوز نسبتها الإجمالية الزيادة التي كانت مقررة 16% على الأسعار السابقة.

وقالت شركة "تنوفا" في بيان لها عقب الإعلان عن التوجه لرفع الأسعار لبعض المنتجات ومشتقات الحليب إنهم اضطروا في الشركة إلى رفع الأسعار "بسبب الزيادة الحادة في أسعار السلع والمواد الخام في العامين الماضيين، بما في ذلك أسعار الطحين وصدر الدجاج واللحم البقري والزيت والخضروات، إضافة إلى الكهرباء والوقود والمياه والأجور وما إلى ذلك".

على سبيل المثال، أوضحت الشركة في بيانها، "لقد أصبح صدر الدجاج الخام، الذي يشكل 50% على الأقل من تركيبة العديد من المنتجات، أغلى بالنسبة للشركة بحوالي 25% في غضون عامين، بينما أصبح سعر الدقيق أغلى بنحو 43%".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت رفع أسعار الحليب ومنتجات الألبان تدريجيا على أربع دفعات، بعد أن كانت نسبة الزيادة المقررة في أيار/ مايو الجاري 16%، وذلك في ظل غلاء المعيشة التي تشهده البلاد.