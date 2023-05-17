ميزان هجرة يهودية سلبي بالقدس: تناقص العلمانيين وتزايد الحريديين

معطيات إسرائيلية: عدد اليهود في القدس 590,600 يهودي وعدد العرب 375,600، 97% منهم مسلمون و3% مسيحيون. و31% من اليهود و60% من العرب في القدس يعيشون تحت خط الفقر

أفادت معطيات نُشرت اليوم، الأربعاء، باستمرار ميزان الهجرة اليهودية السلبية في القدس. وحسب المعطيات التي أوردها تقرير إسرائيلي صادر عن "معهد القدس لبحث السياسات" وتطرقت للعام 2021، فقد انتقل للسكن في القدس 11,900 شخص، فيما غادر المدينة للسكن في مناطق أخرى 22,700 شخص، أي أن عدد الذين غادروا المدينة أكثر بـ10,800 من الذين قدموا للسكن فيها.

ويأتي التقرير عشية إحياء إسرائيل ذكرى احتلال القدس في حرب حزيران/يونيو العام 1967، والذي يصادف غدا، الخميس، بموجب التقويم العبري.

وبحسب المعطيات، فإن 35% من الذين غادروا القدس للسكن في مناطق أخرى هم شبان في سن 15 – 19 عاما. وانتقل ربع المغادرين إلى السكن في مستوطنات في الضفة الغربية، وثلثهم إلى منطقة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب. وربع الذين انتقلوا للسكن في القدس جاؤوا من المستوطنات.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالبلدة القديمة (Getty Images)

وبلغ عدد السكان اليهود في القدس، بما في ذلك في المستوطنات في القدس المحتلة، 590,600 يهودي وآخرين من دون تصنيف ديني. وبحسب المعطيات فإن عدد العرب 375,600، 97% منهم مسلمون و3% مسيحيون.

وانخفض عدد اليهود العلمانيين في القدس خلال العقد الأخير بـ4%. فقد كانوا يشكلون 33% في العام 2014 وانخفضت نسبتهم إلى 29% في العام 2021. وفي موازاة ذلك ارتفعت نسبة الحريديين في القدس خلال هذه السنوات من 43% إلى 47%.

وتعتبر القدس واحدة من أفقر المناطق. وحسب التقرير، نسبة الفقراء اليهود فيها ضعف النسبة العامة في إسرائيل. و31% من اليهود في القدس يعيشون تحت خط الفقر بينما النسبة العامة هي 16%. و60 من العرب في القدس يعيشون تحت خط الفقر. وأكثر من نصف القاصرين و39% من العائلات في القدس يعيشون تحت خط الفقر. والفقر منشر في القدس خصوصا بين الحريديين والعرب.

ولم تنتعش السياحة في القدس ولم تعد إلى مستواها ما قبل جائحة كورونا. وكانت نسبة حجوزات غرف الفنادق 55% في العام 2021، بينما هذه النسبة كانت 72% في العام 2019.

وفيما تشكل القدس غاية مفضلة للسياحة الأجنبية، فإنها ليست مفضلة للسياحة الداخلية، ونسبة الذين يزورونها ويبتون في فنادقها من إسرائيل هي 8%. وبلغ دخل الفنادق في العام 2021 كان ملياري شيكل تقريبا، لكنه أدنى من الدخل في العام 2019، قبل جائحة كورونا.