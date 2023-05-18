غفني يطالب نتنياهو بمنع اقتحامات الأقصى: "لا تؤكد السيادة"

عضو الكنيست غفني من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية يقول في رسالة لنتنياهو إن بإمكان الأخير منع الاقتحامات التي تغير الوضع، ويصف الاقتحامات بأنها "تدنيس لقدسية المكان الأكثر ارتباطا بالشعب اليهودي"

وجّه رئيس حزب "ديغل هتوراة" الشريك في كتلة "يهدوت هتوراة"، عضو الكنيست موشيه غفني، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب فيها منع وزراء وأعضاء كنيست من المشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى.

وجاء في رسالة غفني، وهو رئيس لجنة المالية في الكنيست، إلى نتنياهو، "أنت تعلم كيف تمنع توترات لا ضرورة لها، وأكرر طلب منك اليوم أيضا باسم شركاء كثيرين لك: رجاء لا تسمح بتغيير الوضع في موضوع الصعود إلى جبل الهيكل، موقع هيكلنا"، بحسب غفني.

وأضاف غفني أنه "يصعد أعضاء كنيست ووزراء إلى جبل الهيكل في الآونة الأخيرة، وصعد اليوم عدد كبير من منتخبي الجمهور من كتل برلمانية مختلفة في الكنيست والقرار بيدك".

وتابع "أنني أتوجه إليك وأطلب منك أن تمنع الصعود إلى جبل الهيكل، سواء من الناحية السياسية ونظرة دول العالم للسماح بذلك، أو من الناحية الأمنية والتحريض الحاصل إثر ذلك في العالم الإسلامي بالأساس وليس فيه فقط".

وأشار غفني أن "الأمر الأساسي هو أنه لا يوجد سبب لذلك، ولا يؤكد على سيادة، بل على العكس، فهذا يشكل تدنيسا للقدسية في المكان الأكثر ارتباطا بالشعب اليهودي والأكثر قدسيا بالنسبة له".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 923 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم، بينهم وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف (من حزب "عوتسما يهوديت") والحاخام يهودا غليك، وأعضاء كنيست من حزب الليكود.