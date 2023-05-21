بدءا من الغد: ارتفاع أسعار الخبز الخاضع للرقابة بنحو 5%

موجة غلاء الأسعار تتواصل في البلاد، وتشمل المنتجات الغذائية الخاضعة للرقابة، فبعد ارتفاع أسعار الحليب ومنتجات الألبان، يرتفع سعر الخبز الخاضع للرقابة بدءا من يوم غد، الإثنين، بنسبة 4.9%.

ترتفع أسعار الخبر الخاضع للرقابة من قبل الحكومة الإسرائيلية، بدءا من يوم غد، الإثنين، بنسبة 4.9%، وذلك في أعقاب موافقة وزارة المالية على طلب المخابز بزيادة الأسعار.

ويأتي ذلك رغم معارضة وزير الاقتصاد، نير بركات، لزيادة الأسعار، ورفض التوقيع على القرار، الأمر الذي دفع لجنة الأسعار التابعة لوزارة المالية، إلى تفعيل البند السابع في القانون، لتجاوز وزير الاقتصاد.

وفي جلسات مغلقة، قال بركات إنه "لا يوجد سبب مبرر لرفع سعر الخبز، خاصة في فترة اقتصادية صعبة، حيث يتعين على السكان الضعفاء أن يدفعوا المزيد مقابل رغيف خبز"، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن بركات قوله: "أنا أعارض بشدة زيادة أسعار الخبز، ولهذا لم أوافق على التوقيع على المرسوم. هذا قرار فضيحة".

وتشمل المنتجات الغذائية الخاضعة للرقابة، وفقا لموقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الخبز الأبيض، والخبز الأبيض المقسم والمغلف، والخبز الحلو، والخبز الأسمر، والخبز الأسمر المقسم والمغلف.

وتشهد إسرائيل موجة غلاء أسعار جديدة تشمل الكثير من السلع والمواد الأساسية والغذائية ومنتجات الحليب، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه، والغذاء، والمواد التموينية.

هذا وأعلنت شركة "بن آند جيري" (Ben & Jerry's) للمثلّجات، عن رفع أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسبة تتراوح بين 5 - 8%، بدءا من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بسبب "زيادة أسعار المواد الخام والطاقة وتكاليف التشغيل"، بحسب الشركة.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت العديد من شركات الأغذية والحليب عن توجهها لرفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.4%، مثلما أعلنت شركة الألبان "تنوفا"، الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة "كالكاليست" بأن شركة "تنوفا"، أبلغت تجار التجزئة بأنها سترفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 7.4%، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.

وسيصل ارتفاع أسعار منتجات "تنوفا" إلى 9%، على أن تدخل الأسعار المحدثة حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، علما بأن الشركة كانت قد رفعت أسعار منتجاتها قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ومطلع أيار/ مايو الجاري، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان، بنسبة وصلت إلى 9.28%، ومن المقرر أن تشهد السنوات الأربع المقبلة ارتفاعات إضافية لتتجاوز نسبتها الإجمالية الزيادة التي كانت مقررة 16% على الأسعار السابقة.