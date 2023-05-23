المستشار القضائية تدرس قانونية تسوية نتنياهو مع "يهدوت هتوراة" وبن غفير

وزارة المالية تؤكد أن التسوية مع الحزبين ليست قانونية، وقرار المستشارة ليس واضحا حاليا، قبل بدء التصويت على مشاريع قوانين ميزانية الدولة، مساء اليوم. والتصويت قد يُستأنف، الأحد، قبل يوم من نهاية المهلة القانونية

تصوت الهيئة العامة للكنيست الليلة المقبلة على ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل، ويتوقع بدء عملية التصويت في الساعة التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على سبعة مشاريع قوانين، بدأت مداولات حولها، أمس.

وستطرح مشاريع القوانين للتصويت بعد تسوية جرى التوصل إليها، مساء أمس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبين رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول مطالب الأخيرين بزيادة ميزانيات لمؤسسات التعليم الحريدية ووزارة النقب والجليل.

وتدرس المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، هذه الاتفاق على هذه التسوية فيما الاعتقاد في وزارة المالية هو أن هذا الاتفاق غير قانوني. ويتعين على الحكومة المصادقة عليه كونه جزء من الاتفاقيات الائتلافية.

ومشاريع القوانين التي سيصوت عليها الكنيست هي مشروعا قانوني الميزانية، للعام الحالي والمقبل، وخمسة مشاريع قوانين مكملة، بينها قانون التسويات. وقبل بدء التصويت في الهيئة العامة للكنيست، يعقد نتنياهو اجتماعا لجميع أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف.

يشار إلى أن الكنيست ملزمة بالمصادقة على ميزانية الدولة حتى 29 أيار/مايو الجاري، وإلا سيتم حل الكنيست أوتوماتيكيا والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة. وفي حال عدم المصادقة على مشاريع القوانين حتى نهاية الأسبوع الحالي، سيتم استئناف التصويت يوم الأحد المقبل، قبل يوم واحد من نهاية المهلة القانونية للمصادقة عليها.

وقررت لجنة الكنيست تحديد عدد عمليات التصويت بالاسم، التي تستغرق وقتا أطول من التصويت الإلكتروني، بهدف كسب الوقت، كما تقرر فرض قيود على التصويت على تحفظات يطرحها أعضاء كنيست من المعارضة.