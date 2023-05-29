إسرائيل تجري تجارب جديدة على "القبة الحديدية البحرية"

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها أكملت سلسلة تجارب واختبارات اعتراض لعدة أنظمة، كان أولها نظام "القبة الحديدية البحرية" (القبة الواقية) التي أطلقت من سفينة "ماغين- ساعر 6"، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة.

أجرت وزارة الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، سلسلة تجارب جديدة على النظام الصاروخي "القبة الحديدية البحرية" (القبة الواقية) الذي يفترض أن يكون دفاعيا أمام الصواريخ التي تستهدف حقول الغاز والنفط في البحار.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان أن سلسلة التجارب مخطط لها مسبقا، وأجريت التجارب لمنظومة "القبة الحديدية البحرية"، في عمق البحر قبالة المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وأعلنت الوزارة أنها أكملت سلسلة تجارب واختبارات اعتراض لعدة أنظمة، كان أولها نظام "القبة الحديدية البحرية" (القبة الواقية) التي أطلقت من سفينة "ماغين- ساعر 6"، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة.

وقاد مقاتلو الأسطول الصاروخي في سلاح البحرية الإسرائيلي العملية التجريبية للنظام الدفاعي، وذلك كجزء من عملية تنفيذ أنظمة الأسلحة على السفن الدفاعية لسلاح الجو.

وزعمت الوزارة الإسرائيلية أن التجارب تعاملت بنجاح مع التهديدات المتقدمة للبنية التحتية، وحقول الغاز والطاقة والأصول الإستراتيجية في المياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل.

وأتى تطوير هذه المنظومة التي تعرف بـ "القبة الواقية"، بالتعاون ما بين سلاح البحرية الإسرائيلي ومديرية "حوما" التابعة لمديرية تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الأمن.

واستكمل تطوير المنظومة بالتعاون مع شركة "رافائيل" وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية سلسلة تجارب اعتراضية على عدد من المنظومات وعلى رأسها منظومة "القبة الواقية" بنسختها البحرية من سفينة "ماغين- ساعر 6" أمام العديد من التهديدات المتقدمة.

وخلال سلسلة التجارب تم اختبار عدة سيناريوهات تحاكي التهديدات القائمة حاليا والمستقبلية، التي قد تتعامل معها السفن الدفاعية للبحرية الإسرائيلية خلال المواجهة، مثل: القذائف الصاروخية، والصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار.

كما تم خلال سلسلة التجربة دمج أنظمة السفينة ضمن منظومة الدفاع متعددة الطبقات، وتم اختبار التكنولوجيا الجديدة لزيادة الكفاءة العملياتية للمنظومة الدفاعية الجوية بحرا وبرا، لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في ساحات القتال المختلفة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لوزارة الأمن الإسرائيلية، فإن "القبة الحديدية البحرية" أو "القبة الواقية" تعتبر حجر أساس ضمن منظومة الدفاع الذاتي والإقليمي التابعة للسفن الدفاعية الإسرائيلية، وذلك للدفاع عن الأصول والمصالح الاقتصادية لإسرائيل في منطقة المياه الاقتصادية والتفوق البحري.

يذكر أن "القبة الواقية" في سفن "ساعر 6 " تعتمد على منظومة "القبة الحديدية" وتندمج في المنظومة القطرية للدفاع الجوي، وتعتبر هذه المنظومة نظام دفاعي إضافي ضمن منظومة الدفاع متعددة الطبقات التي تشمل كذلك منظومات "حيتس" (السهم) و"العصا السحرية" (مقلاع داود) والقبة الحديدية.