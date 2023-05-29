بسبب منع نتنياهو سفره إلى واشنطن: غالانت يلتقي أوستن في أوروبا... "قريبا"

أوضح التقرير أن مكتبي غالانت وأوستن؛ "أدركا أنه من غير الممكن الاستمرار في تأجيل الاجتماع (بينهما)، والانتظار حتى وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض".

يلتقي وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، نظيره الأميركيّ، لويد أوستن، في أوروبا، "قريبا"، وليس في الولايات المتحدة، التي لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم يتلقّ دعوة رسميّة لزيارتها، منذ إعادة تولّيه منصبه.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13، مساء الإثنين، في تقرير ذكرت فيه أنه "تقرّر تنسيق اجتماع في إحدى الدول الأوروبية"، التي لم تسمّها، بين أوستن وغالانت، الذي سبق وأن أفادت تقارير صحافية بأن نتنياهو يمنعه من السفر إلى الولايات المتحدة، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركيّة، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن الاجتماع بين الاثنين، سيُعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية بشأن الاجتماع؛ لا تزال قيد الإعداد.

وأوضح التقرير كذلك، أن مكتبي غالانت وأوستن؛ "أدركا أنه من غير الممكن الاستمرار في تأجيل الاجتماع (بينهما)، والانتظار حتى وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض".

وقال إن قرارهما جاء بناء على الوضع الأمني ​​في إسرائيل، وإلحاح القضية الإيرانيّة، وبعد انتهاء العدوان الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، الشهر الجاري.

وفي الثالث من الشهر الجاري، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن نتنياهو قد منع غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة، مرّتين.

ويمنع نتنياهو الوزراء في حكومته من إجراء زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة، أو الإمارات، طالما أنه هو، لم يسافر إليهما.

والتعليمات التي كان نتنياهو قد أصدرها لوزرائه قبل نحو شهرين، هي أنه "طالما أنني لم أجر زيارة إلى هناك، فلن يفعل أحد ذلك".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد سافر إلى الولايات المتحدة، غير أنه لم يلتق بمسؤولين أميركيين، الذين رفضوا لقاءه، عقب تصريحات أدلى بها، ودعا إلأى محو حوّارة في الضفة الغربية المحتلة.