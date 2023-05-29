ريغف توقّع اتفاقيّات تعاون في المغرب... "فريق مشترك يعالِج قضايا التكنولوجيات المبتكرة"

أشارت ريغف إلى "تشكيل فريق مشترك، يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، ولا سيما التنقل الذكي، والطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية".

وقّعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى المغرب، بدأتها الإثنين؛ على "اتفاقيتي تعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وكذلك مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون التقني في مجال السلامة الطرقية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وذكر مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، أن ريغف، "بدأت الإثنين زيارة رسمية إلى المغرب، يرافقها وفد من كبار الموظفين في وزارة المواصلات".

والتقت ريغف في الرباط، نظيرها المغربي محمد عبد الجليل، حيث وقعا على "اتفاقيتي تعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وكذلك مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون التقني في مجال السلامة الطرقية" وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت ريغف إلى "تشكيل فريق مشترك، يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، ولا سيما التنقل الذكي، والطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية".

من جهته، أعلن الوزير المغربي، أنه سيزور إسرائيل في أيلول/ سبتمبر المقبل، "لتعزيز علاقات التعاون بشكل أكبر".

وتستمر زيارة ريغف للمغرب حتى نهاية الأسبوع، ويرتقب أن تزور مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش.

كذلك يرتقَب أن يزور المغرب مطلع حزيران/ يونيو، مسؤول إسرائيلي آخر، هو رئيس الكنيست، أمير أوحنا، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، الخميس الماضي.

وكانت الرباط قد طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، في إطار "اتفاقات أبراهام"، التي شملت عدة دول عربية برعاية الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو. وعزز البلدان مذاك تعاونهما في الميادين العسكرية والأمنية والاقتصادية.