خطة لتقسيم الأقصى مكانيا: مستوطنون يقتحمون ساحات الحرم

أعلن عضو الكنيست عميت هاليفي، عن حزب الليكود، قبل أيام عن خطة أعدها مع أعضاء آخرين من حزبه لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

التضييق على دخول الفلسطينيين

إلى ذلك، تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ووردا على هذه الممارسات والإجراءات، كثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

تقسيم الأقصى مكانيا

يشار إلى أن عضو الكنيست عميت هاليفي، عن حزب الليكود، أعلن قبل أيام عن خطة أعدها مع أعضاء آخرين من حزبه لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

وتقترح خطة هاليفي تجريد الأردن من الوصاية على المسجد الأقصى، وفرض كامل السيادة الإسرائيلية على الأقصى، وإلغاء دور دائرة الأوقاف، والبدء في إجراءات من شأنها إزالة المكانة السياسية التي اكتسبتها الأردن على مر السنين، كجزء من الاتفاقات مع حكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ووفقا للخطة، سيتم تغيير جميع إجراءات اقتحام اليهود للمسجد الأقصى الذي تبلغ مساحته 144 دونما، إذ يطالب بأن يسمح لهم باقتحامه من جميع البوابات، وليس فقط بوابة المغارية كما يحدث حاليا.

وبحسب الخطة، فإن المسلمين سيستمرون في الصلاة في المسجد الأقصى، وسيحصلون على المصلى القبلي في الجهة الجنوبية وملحقاته، ويستولي اليهود على صحن قبة الصخرة والمنطقة الوسطى والشمالية، بزعم أن قبة الصخرة شيدت على أنقاض "الهيكل" المزعوم.

وسم "#لن-يقسم"

وتواصلت الدعوات للمشاركة في الحملة الإلكترونية للتغريد على وسم "#لن-يقسم"، لتكثيف الرباط والنفير والتواجد في الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومساعي فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأكدت الحملة ضرورة حث أهالي القدس والضفة للتصدي لهذه الاقتحامات والاعتداءات، وعدم ترك الأقصى وحيدا يستفرد به الاحتلال، والدعوة لتكثيف تواجد المصلين في المسجد للدفاع عنه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.