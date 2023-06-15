استطلاعات: الليكود يعزز قوته ولا حكومة لمعسكر اليمين

الليكود يعزز نتائجه في استطلاعات الرأي في ظل مزاحمة "المعسكر الوطني" على صدارة نتائج انتخابات الكنيست إذا ما أجريت اليوم، في حين يسجل التجمع نتائج إيجابية ليحصل على 4 مقاعد أو يناهزها.

أظهرت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، زيادة قوة الليكود في أعقاب التراجع الذي سجله في الأسابيع الأخيرة، فيما يحافظ حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس على قوته سجلها خلال الفترة الماضية.

وبحسب جميع الاستطلاعات، يتراجع تمثيل أجزاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي في انتخابات تُجرى اليوم إلى ما دون 56 مقعدا في أفضل النتائج، في حين يعزز التجمع قوته ليحصل على 4 مقاعد أو يناهزها.

استطلاع القناة 12

وأظهر استطلاع القناة 12 حصول كل من "المعسكر الوطني" والليكود على 27 مقعدا ليتقاسما صدارة انتخابات للكنيست إذا ما أجريت اليوم، في حين يحصل "ييش عتيد" على 18 مقعدا.

ويحصل تحالف "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" على 10 مقاعد، كما يحصل "شاس" على 10 مقاعد، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، ويحصل "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد،.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، تحصل قائمة الجبهة - العربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل "ميرتس" على 5 مقاعد، وكذلك "القائمة الموحدة" (5 مقاعد)، فيما يحصل التجمع على 2.7% من أصوات الناخبين، ويحصل العمل على 1.8%.

وبحسب الاستطلاع، تتراجع قوة أحزاب الائتلاف الحالي من 64 عضو كنيست حاليا إلى 54 عضوا، في حين تحصل أحزاب المعارضة على 66.

استطلاع القناة 13

وبحسب نتائج استطلاع القناة 13، فإن "المعسكر الوطني" سيحصل على 28 مقعدا، في حال إجراء انتخابات للكنيست الآن، فيما يحصل الليكود على 24 مقعدا، وحزب "ييش عتيد" على 17 مقعدا.

في المقابل، يحصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، وتحصل كتلة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، فيما "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، في حين يحصل كل من "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" على 5 مقاعد لكل منها.

ووفقا للاستطلاع، تحصل "القائمة الموحدة" على 6 مقاعد، ويحصل تحالف الجبهة - العربية للتغيير على 4 مقاعد، في حين تحصل "ميرتس" على 4 مقاعد، كذلك التجمع الذي يثبت نفسه عند 4 مقاعد برلمانية.

وبحسب الاستطلاع، تتراجع قوة أحزاب الائتلاف الحالي من 64 عضو كنيست حاليا إلى 50 عضوا، في حين تحصل أحزاب المعارضة على 66، بالإضافة إلى مقاعد التجمع الأربع.

استطلاع القناة 14

وفي استطلاع القناة 14، تشارك الليكود الصدارة مع "المعسكر الوطني" وحصل كل منهما على 28 مقعدا، في حين تراجع "ييش عتيد"، 14 مقعدا، ويحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد.

وتحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، فيما يحصل "الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، ويحصل "عوتسما يهوديت" على 6 مقاعد، ومثلها لتحالف الجبهة - العربية للتغيير، وكذلك "القائمة الموحدة" (5 مقاعد)، فيما تحصل "ميرتس" على 4 مقاعد.

وبيحصل التجمع على دعم 2.6% من المستطلعة آراؤهم، فيما يحصل حزب العمل على 2.5% ويفشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ووفقا الاستطلاع، تتراجع قوة أحزاب الائتلاف الحالي من 64 عضو كنيست حاليا إلى 56 عضوا، في حين تحصل أحزاب المعارضة على 64.