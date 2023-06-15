مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بنسبة طفيفة والتضخم في إسرائيل يتراجع إلى 4.6%

انخفاض طفيف في أسعار الشقق يؤدي إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين بإسرائيل في أيار/ مايو الماضي، وتراجع التضخم الأساسي إلى 4.6%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل في أيار/ مايو الماضي بنسبة طفيفة، خلافا لتوقعات المتخصصين، وتراجع التضخم الأساسي إلى 4.6%، في ظل تراجع أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.2%، بحسب ما أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وسجلت أسعار الشقق انخفاضًا بنسبة 0.2% في آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 2023، مقارنة بشهر شباط/ فبراير آذار/ مارس، وانخفض المعدل السنوي لزيادة الأسعار إلى 9.8%.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفعت في أيار/ مايو الماضي بنسبة 8.6% في الشقق التي تم تغيير المستأجر فيها، وبنسبة 3.6% لمجددي عقود الاستئجار.

ووفقا للمعطيات، سُجل ارتفاع في أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 11%. وسجلت أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بنسبة 2.9% وانخفضت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية والملابس والأحذية بنسبة 0.8%.

والشهر الماضي، أظهرت المعطيات التي أوردتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8%، خلافا لتقديرات اقتصاديين إسرائيليين، التي كانت تتوقع أنه سيرتفع بنسبة 0.4% فقط.

يأتي ذلك في ظل توقعات كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، بانكماش في الدخل والنمو الاقتصادي في إسرائيل. وتراجع دخل خزينة الدولة، في العامين الحالي والمقبل، بحوالي 16 مليار شيكل قياسا بالتوقعات المسبقة.

ولفتت الخبيرة الاقتصادية، الشهر الماضي، إلى أن إسرائيل تأثرت أيضا بانعدام اليقين فيها بسبب دفع الحكومة تشريعات "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، رغم أن تقرير كبيرة الاقتصاديين يستند إلى سيناريو لا يشمل تنفيذ "الإصلاح".

وفي 23 أيار/ مايو الماضي، قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2022، وذلك بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى 4.75%.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، سُجِّلت زيادات في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار الغذاء (المواد الغذائية دون شمل الخضار والفواكه) التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1.8%.

وارتفعت في الشهر ذاته، تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر السفر في سيارات الأجرة بنسبة 5.8%.