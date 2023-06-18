نتنياهو يصدر تعليمات بتعزيز مسؤولية الدولة في المجال السيبراني

نتنياهو يصدر تعليمات بالاستعداد لسن قانون ينظم مسألة "الحماية الإلكترونية"، وكذلك تعزيز مسؤولية الدولة في المجال السيبراني والذكاء الاصطناعي.

(أ.ب.)

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليمات بتعزيز مسؤولية الدولة إزاء البنى التحتية الحيوية في المجالي السيبراني وذلك في اجتماع وزاري مصغر.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه عقد اجتماعا وزاريا مصغرا حول قضية "السايبر القومي" والذكاء الاصطناعي، بمشاركة الوزراء المعنيين.

وأفاد البيان بأن نتنياهو أصدر تعليمات للوزراء بالاستعداد لتقوية البنى التحتية الأساسية وتعزيز لوائح الحماية الإلكترونية للهيئات الخاضعة لمسؤوليتهم.

كما أصدر نتنياهو أوامر بـ"الاستعداد لسن قانون حماية إلكترونية يستند إلى الممارسات الدولية"، يعنى بـ"تعزيز مسؤولية الدولة عن البنى التحتية الحيوية" المتعلقة. بقطاع السايبر.

كما سينظم القانون وضع لوائح "مواصفات ومعايير للمؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي" في مجال السايبر والذكاء الاصطناعي.

وشارك في الاجتماع وزراء المالية والقضاء والاقتصاد والطاقة والتربية والتعليم والزراعة والاتصالات والبيئة والاستخابرات ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، والسكرتير العسكري لنتنايهو ورئيس الهيئة القومية للأمن السيبراني.